Người phụ nữ đi hết 195 quốc gia

Khi hạ cánh xuống Seychelles ở Đông Phi ngày 6/10/2019, Jessica Nabongo trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đi hết 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận.

Vào thời điểm đó, Nabongo, người Mỹ gốc Uganda sinh ra ở Detroit, đã bay hơn 450 chuyến, thực hiện hơn một triệu dặm bay. Cô bay hơn 170 chuyến mỗi năm, suýt bỏ việc vài lần.

Cô gái đi 195 quốc gia Nabongo tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, tháng 10/2018. Video: Instagram/Jessicanabongo

Trong cuốn sách The Catch Me If You Can (Hãy đuổi kịp tôi nếu có thể) xuất bản hôm 14/6 đặt tên theo blog nổi tiếng của mình, Nabongo, 38 tuổi, kể lại hành trình phá kỷ lục, tập trung vào 100 trong số 195 nước mà cô đã đi qua.

"Tôi đam mê địa lý", cô nói về quyết định chấp nhận thử thách, đồng thời giải thích đây là điều cô đã ấp ủ hơn 10 năm trước khi thực sự bắt đầu. "Năm 2017, tôi quyết định sẽ đi khắp thế giới trước sinh nhật 35 tuổi".

Cuối cùng, Nabongo không thực hiện được mục tiêu trên. "Tôi hoàn thành thử thách sau sinh nhật 5 tháng, nhưng nó rơi đúng vào ngày sinh nhật bố, người đã qua đời hai ngày sau sinh nhật 19 tuổi của tôi. Vì vậy, cũng tuyệt khi tôi có thể tưởng nhớ đến bố mình qua thử thách này".

Khoảng 400 người được cho là đã đến thăm toàn bộ 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận, nhưng trong số đó có rất ít người da màu. Nabongo cho hay trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên đi khắp thế giới là lý do thôi thúc cô viết sách.

"Chúng ta đã quá quen nhìn thế giới qua lăng kính của người da trắng. Trải nghiệm của tôi rất khác biệt", Nabongo nói. "Rõ ràng mỗi người chúng ta đều có những trải nghiệm độc đáo"

Nabongo trong chuyến đi Bali, Indonesia, năm 2017. Ảnh: Instagram/Jessicanabongo

Nabongo kể về Afghanistan, nơi cô đã đến đền Hazart Ali (Nhà thời Hồi giáo Xanh) ở thành phố Mazar-i-Sharif, kể về Pakistan, nơi cô mê mệt các món ăn đường phố, và Iran, nơi cô tới thăm thành cổ Yazd.

Cô cảm thấy không thú vị khi ai cũng tới những nơi nổi tiếng như Bali hay Morocco, bởi "mọi người đều tới những nơi giống nhau, làm những điều giống nhau".

"Nhưng hãy nghĩ đến Yemen, Afghanistan và Nam Sudan. Có rất nhiều nơi mà không ai nghĩ rằng nên đi du lịch thì tôi lại trải qua quãng thời gian cực kỳ tuyệt vời. Tôi hy vọng thông qua cuốn sách, người ta sẽ giảm bớt thành kiến về những quốc gia da đen và da vàng", Nanbongo bày tỏ.

Sở hữu hộ chiếu Mỹ mang lại cho cô nhiều đặc quyền hơn những du khách mang quốc tịch khác, trong khi hộ chiếu Uganda lại giúp cô đi tới những quốc gia như Iran hay Triều Tiên.

"Đây là vũ khí bí mật của tôi. Nếu chỉ có hộ chiếu Mỹ, có lẽ tôi sẽ không thể hoàn thành mục tiêu", cô nói.

Nabongo tại sa mạc Wadi Rum, Jordan, tháng 9/2018. Ảnh: Instagram/Jessicanabongo

Trước khi bắt đầu mỗi thử thách, Nabongo nhấn mạnh chúng ta nên đặt câu hỏi tại sao muốn bắt tay làm nó bởi "đó là động lực đưa ta đến đích". Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích mọi người theo đuổi ước mơ, bất kể đó là ước mơ gì.

"Tôi cho rằng không phải ai cũng muốn đặt chân lên mọi quốc gia trên thế giới", cô nói. "Nhưng cái mà tôi muốn mọi người biết là bên trong họ sở hữu đủ năng lực để làm bất kỳ điều gì họ muốn trong đời".

Nabongo đang chuẩn bị tới quốc gia Tây Phi Senegal, nơi cô mô tả là "địa điểm khiến tôi cực kỳ vui vẻ". Cô cũng lên một kế hoạch khác là đi thăm mọi bang của Mỹ.

"Tôi còn 6 bang nữa chưa đi", cô giải thích, nhấn mạnh không hề vội vàng và sẽ hoàn thành nhiệm vụ này "khi sẵn sàng".

Hồng Hạnh (Theo CNN)