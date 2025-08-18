Người phụ nữ đẻ rơi trong toilet vì 'không biết mình mang thai'

AnhCô Helen Green, 45 tuổi, ở Bristol không hề hay biết mình đang mang thai cho đến khi cảm thấy đau bụng và sinh con gái trong toilet khách sạn.

Sự việc xảy ra vào đêm 21/5, khi cô Helen và chồng Michael Green cùng con gái 6 tuổi đang đi du lịch ở Toronto, Canada. Hôm đó cô tỉnh giấc vì đau bụng dữ dội và lao vào nhà vệ sinh. Cơ thể tự hành động, sau hai lần rặn, một em bé chào đời. "Tôi vội bế con lên khỏi bồn cầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra", người phụ nữ kể.

Anh Michael choàng tỉnh vì tiếng trẻ con khóc, vội gọi cấp cứu. Người chồng cho biết cả hai "rất choáng váng", không hiểu chuyện gì cho đến khi nhân viên y tế thông báo họ có một bé gái khỏe mạnh.

Helen, 45 tuổi, bên cạnh con gái mới sinh trong bệnh viện ở Toronto, Canada, cuối tháng 5/2025. Ảnh: Michael Green/SWNS

Theo các chuyên gia y tế, Helen trải qua tình trạng "mang thai kín" (cryptic pregnancy), hiện tượng hiếm gặp khiến người phụ nữ không nhận ra mình có thai. Suốt thai kỳ, cô vẫn có kinh nguyệt, không ốm nghén, bụng không to và sinh hoạt như bình thường.

Từng sảy thai nhiều lần, Helen nghĩ mình đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Cô cho biết các lần mang thai trước, bụng chị đều rất to.

Dù là một cú sốc, gia đình vô cùng vui mừng với món quà bất ngờ. Cô bé được đặt tên là Olivia, theo tên một y tá đã chăm sóc hai mẹ con.

Vợ chồng Helen và Michael Green đưa hai con gái đi xem các trận đấu bóng ở Canada sau khi sinh, cuối tháng 5/2025. Ảnh: Michael Green/SWNS

Do bé Olivia chào đời ở khách sạn nhưng nhau thai được lấy ra ở bệnh viện, chính quyền không biết phải đăng ký khai sinh theo diện "sinh tại nhà" hay "sinh tại viện". Thủ tục phức tạp khiến gia đình mắc kẹt ở Canada hơn một tháng.

Chuyến đi kéo dài hơn dự kiến khiến họ tốn thêm khoảng 12.000 USD. Gia đình hy vọng bảo hiểm du lịch sẽ chi trả số tiền này.

"Mọi thứ giờ đây thật trọn vẹn. Con bé cứ thế xuất hiện như thể đã luôn ở bên gia đình", Helen nói.

Minh Phương (Theo NyPost)