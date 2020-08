Người phụ nữ đằng sau thương vụ Microsoft và IBM

Người mẹ quá cố của Bill Gates, bà Mary Gates, đã góp công lớn trong thương vụ lịch sử, định hình Microsoft thành "gã khổng lồ" công nghệ như ngày nay.

Bill Gates, vị tỷ phú giàu có nhất nhì thế giới, từng chọn học chương trình dự bị đại học ngành Luật tại Đại học Harvard năm 1973. Sau 2 năm và nhiều lần thay đổi ngành học, Gates quyết định bỏ học để cùng người bạn thời thơ ấu, Paul Allen, thành lập công ty công nghệ Microsoft. Ông chính thức trở thành tỷ phú khi mới 31 tuổi.

Bill Gates chia sẻ ảnh chụp với mẹ lên Facebook năm 2018.

Theo Gates, gia đình đóng vai trò rất lớn trong thành công của ông, đặc biệt là người mẹ quá cố. Bà Mary Gates là một nữ doanh nhân được nhiều người tôn trọng. Bà từng nắm nhiều vị trí, trong đó nổi bật là thành viên Ban giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận United Way of King County. Ở đây, bà quen John Opel, sau này là chủ tịch IBM. Năm 1980, sau 5 năm hoạt động, Microsoft vẫn chỉ là một công ty nhỏ. Chính lúc này, bà Mary đã nhìn thấy cơ hội để giúp công ty non trẻ của con trai mình bằng mối quan hệ với chủ tịch IBM.

Khi đó, IBM đang tìm kiếm đối tác cho dự án "Chess". Cụ thể, họ muốn thuê một đơn vị gia công phần mềm giúp họ phát triển hệ điều hành cho PC. Mặc dù cũng đang nhắm tới dự án này của IBM, Microsoft chịu không ít cạnh tranh từ nhiều công ty đối thủ, trong đó có Digital Research. Thấy được thời cơ này, mẹ của Bill Gates giới thiệu Microsoft với chủ tịch Opel và sau đó đề nghị ông nói vài lời với các giám đốc của IBM về công ty của con trai mình.

May mắn cho Microsoft, đúng lúc này, tình hình hợp tác giữa IBM và Digital Research bắt đầu rạn nứt. Cuối cùng, IBM quyết định thuê Microsoft viết hệ điều hành cho PC của hãng.

Theo The Seattle Times, khi nhắc tới lựa chọn Microsoft của IBM, cố chủ tịch Opel vẫn nhớ Microsoft là công ty "của Bill Gates, con trai của Mary Gates".

Thời điểm trúng gói thầu, Microsoft vẫn chưa sở hữu hệ điều hành của riêng mình. Do đó, năm 1981, Microsoft mua lại QDOS, một hệ điều hành do công ty Seattle Computer Products xây dựng và phát triển thành hệ điều hành MS-DOS của riêng hãng. Microsoft sau đó cấp giấy phép cho IBM sử dụng MS-DOS trên các máy tính cá nhân PC.

Bởi IBM không nắm giữ MS-DOS, nó trở thành một trong những sản phẩm có lãi nhất từ trước đến nay của Microsoft. Hệ điều hành này không chỉ được sử dụng trong các máy tính của IBM, mà còn trở thành hệ điều hành phổ biến trong hầu như mọi máy tính cá nhân trên thị trường.

Năm 1986, Microsoft chính thức lên sàn chứng khoán với giá 21 USD một cổ phiếu, giúp Gates trở thành triệu phú và một năm sau trở thành tỷ phú. Nắm giữ vị trí CEO của Microsoft tới năm 2000, Gates dần chỉ còn làm chủ tịch và sau đó vào tháng 3 năm nay, ông rời hẳn hội đồng quản trị để tập trung thời gian cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates.

Hiện nay, Microsoft có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1,6 nghìn tỷ USD.

Đăng Thiên (theo CNBC)