Người phụ nữ đằng sau những quyết định lớn của Klopp

Vợ của Jurgen Klopp, bà Ulla Sandrock, có ảnh hưởng rất lớn đằng sau một số quyết định lớn nhất trong sự nghiệp của HLV Đức.

Klopp kết hôn và gắn bó với vợ đầu Sabine trong 12 năm rồi ly hôn năm 2001. Sau đó, HLV người Đức kết hôn với Ulla năm 2005. Hai người gặp nhau cùng năm tại Lễ hội tháng 10 ở Munich, nơi Ulla làm nhân viên phục vụ bàn. Họ chuyển đến sống cùng nhau sau khi làm quen chỉ ba ngày. Hai người không có con chung, nhưng đều có con trai từ cuộc hôn nhân đầu tiên.

Klopp và Ulla trong một sự kiện hồi tháng 5/2023. Ảnh: Rex

Klopp có con trai từ cuộc hôn nhân đầu tiên tên là Marc, từng chơi cho Dortmund trước khi phải giải nghệ vào năm 2015 vì hàng loạt chấn thương. Klopp trở thành cha dượng của Dennis, con trai của Ulla sau đám cưới của họ.

Thông báo gây sốc của Klopp về việc sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa 2023-2024 hứa hẹn một cuộc sống mới cho ông và bà Ulla.

Hai người hiện sống thị trấn ven biển Formby trong một ngôi nhà từng thuộc về huyền thoại Steven Gerrard. Họ lập tức để lại dấu ấn đậm nét khi chuyển đến địa phương này từ 2015 sau khi Klopp nhậm chức ở Liverpool. HLV người Đức thường xuyên góp mặt tại các đêm đố vui ở các quán rượu địa phương và đề nghị giúp các đội tìm đáp án.

Đến tháng 4/2020, Ulla trao phiếu thực phẩm trị giá 1,000 bảng Anh (gần 1,300 USD) cho nhân viên Waitrose - một thương hiệu siêu thị của Anh, được thành lập năm 1904 - như một lời 'cảm ơn' vì đã làm việc ở tuyến đầu trong đại dịch Covid-19. Cô đã tặng tổng cộng 20 phiếu thưởng trị giá gần 65 USD mỗi phiếu cho nhân viên đang có mặt tại cửa hàng vào thời điểm đó.

Một nhân viên kể với Liverpool Echo: "Đây là điều đáng kinh ngạc. Thông thường, Ulla không muốn gây ồn ào hay nhận được bất kỳ sự công nhận nào mà chỉ muốn những người làm việc trong cửa hàng nhận được sự công nhận mà họ xứng đáng có".

Klopp từng muốn chia tay Liverpool khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải 2024, trước khi thay đổi và ký mới đến năm 2026. HLV người Đức thừa nhận vợ có vai trò quan trọng trong việc thuyết phục ông gia hạn hợp đồng, giống như nhiều quyết định lớn trước đó trong sự nghiệp cầm quân của Klopp.

"Tôi có một thông báo. Giống lần trước thôi, một số sẽ thích, một số thì không. Nếu bạn không thích thì hãy ngừng xem ngay bây giờ", Klopp nói khi thông báo gia hạn năm 2022. "Tôi ở lại Liverpool thêm hai năm, các trợ lý của tôi cũng vậy, đó thực sự là điều quan trọng nhất. Tại sao? Vì Ulla muốn ở lại và với tư cách là một người chồng tốt, bạn sẽ làm gì khi vợ muốn ở lại? Bạn sẽ ở lại. Hợp đồng quan trọng nhất cuộc đời mà tôi đã ký là hợp đồng với Ulla".

Klopp vui vẻ bên Ulla trong kỳ nghỉ hè tại Ibiza, Tây Ban Nha tháng 6/2018. Ảnh: El Mundo

Klopp từng vào danh sách rút gọn để kế nhiệm Sir Alex Ferguson dẫn dắt Man Utd năm 2013, và từng gặp phó chủ tịch điều hành CLB thành Manchester lúc đó Ed Woodward. Nhưng theo huyền thoại Liverpool Phil Thompson, Klopp đã từ chối đề nghị này, sau khi Ulla nói cô có linh cảm không tốt về Man Utd.

"Tôi đã phỏng vấn Klopp cho Sky và hỏi liệu ông ấy và Liverpool có sinh ra để dành cho nhau không", Thompson nói với kênh TV2 ở Na Uy. "Ông ấy nhìn tôi và hỏi tại sao? Sau đó, Klopp nói rằng ông ấy có thể tiếp quản Man Utd, nhưng vợ ông ấy nói điều đó không hợp lý. Khi Liverpool đề nghị, vợ Klopp nói rằng điều đó hợp lý. Có điều gì đó kỳ lạ ở đó. Cứ như thể Klopp được tạo ra cho Liverpool vậy".

Thực tế sau đó diễn ra đúng như mong muốn của Ulla. Sau khi từ chối Man Utd, Klopp ở lại Dortmund thêm hai mùa rồi rời đi vào hè 2015. Đến tháng 10 cùng năm, khi Liverpool sa thải Brendan Rodgers và liên hệ mời ông, Klopp lập tức nắm lấy cơ hội thử sức tại Ngoại hạng Anh.

Trong thời gian Klopp làm việc ở quê nhà, Ulla được trao danh hiệu Đệ nhất phu nhân Bundesliga nhờ công việc từ thiện của cô ở cả Đức và Kenya. Ulla từng làm giáo viên và nhân viên bệnh viện ở Nairobi trong ba năm. Ulla định cư ở Mainz, miền Tây nước Đức, nơi Klopp khi đó đang sống và làm HLV của Mainz 05

Ulla là tiểu thuyết gia viết về trẻ em và cuốn sách Tom and the Magic Football của cô được xuất bản năm 2008. Câu chuyện kể về một cậu bé 11 tuổi tìm thấy một quả bóng đá thần kỳ trên gác mái, và nó đã biến cậu thành một cầu thủ bóng đá tài năng. Cô đã viết phần tiếp theo của cuốn sách vào năm 2010, lấy bối cảnh ở Châu Phi. "Nó giống Harry Potter nhưng về bóng đá", Klopp so sánh.

Trong thời gian Klopp dẫn dắt Dortmund, Ulla đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của chồng trong mùa giải cuối cùng vào năm 2015, khi ông dẫn dắt CLB Bundesliga ở mùa giải thứ bảy. Dortmund đã tụt xuống nhóm xuống hạng vào tháng Hai, trước khi bùng nổ để cán đích thứ bảy.

Trong eBook Reading the Game, Klopp tiết lộ Ulla đã nói rằng áp lực của mùa giải đã ảnh hưởng tiêu cực đến ông từ trận thua Bremen 1-2 trước Giáng sinh 2014. Khi đó, Klopp trở về nhà trong trạng thái được vợ mô tả là hoàn toàn mất bình tĩnh. Tác động của Ulla được xem là một lý do khiến Klopp quyết định nghỉ việc ở Dortmund và thông báo trước việc này từ tháng 4/2015.

Theo báo Anh Sport Mail, gần như chắc chắn Ulla lại có tiếng nói quan trọng trong quyết định rời Liverpool của Klopp. Trong thông báo trên trang chủ CLB hôm 26/1, HLV 56 tuổi cho biết ông đang cạn kiệt năng lượng khi sắp bước sang một thập kỷ làm việc ở Merseyside. Klopp cũng khẳng định không làm việc ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển trong ít nhất một năm tới và có thể dành hẳn một năm cho gia đình.

Hồng Duy (theo Sport Mail)