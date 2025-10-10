Người phụ nữ cướp vé số của bé trai bị bắt

Tây NinhNguyễn Thị Thanh Tuyền, 34 tuổi, bị bắt sau 3 hôm cướp 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Tây Ninh đã làm việc với Tuyền, quê An Giang, để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thường Sơn

Tuyền trọ tại xã Đức Hòa, đi làm thuê. Trưa 7/10, người này chạy xe máy đi chợ thì thấy bé trai 11 tuổi đạp xe bán vé số dạo. Đang cần tiền tiêu xài, cô ta nảy sinh ý định chiếm đoạt vé số.

Tuyền chạy xe bám theo bé trai, đến đoạn đường vắng vờ hỏi mua. Cô ta cầm xấp vé số 135 tờ giả vờ chọn, chờ lúc bé trai mất tập trung liền tăng ga bỏ chạy, mặc nạn nhân kêu khóc.

Tuyền sau đó mang vé số đi bán được hơn một triệu đồng, tiêu xài hết.

Người phụ nữ cướp vé số của bé trai bị bắt Camera ghi lại cảnh Tuyền chạy xe máy sau khi cướp vé số bé trai. Video: Người dân cung cấp

Thường Sơn