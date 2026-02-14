Người phụ nữ của chồng tự tìm đến nhà kết thân với tôi

Có một tết, người phụ nữ tên Trang đến nhà, xưng là học trò cũ của bố chồng và là chuyên viên, đã có chồng và hai con trai.

Cả đời tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải viết những dòng này. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi thật sự rối bời và mong nhận được lời khuyên chân thành. Tôi lớn hơn chồng cũ hai tuổi, anh 48 tuổi. Cách đây gần 20 năm, khi mới theo đuổi tôi, anh chỉ là kỹ sư xây dựng, lương thấp, đi xe máy cũ, làm cho một công ty dầu khí. Sau khi chia tay mối tình cũ, anh theo đuổi tôi rất quyết liệt, đến mức ai tìm hiểu tôi anh cũng dọa đánh. Tôi cảm động vì nghĩ lấy người yêu mình nhiều là đủ. Hai bên gia đình đều phản đối vì tôi lớn tuổi hơn. Mẹ và hai em gái anh kịch liệt phản đối. Dù vậy, chúng tôi vẫn sống chung, có hai con gái trước khi đăng ký kết hôn, sau đó sinh thêm một con trai (tôi từng ba lần sẩy thai).

Khi còn trẻ anh đã được bổ nhiệm làm phó giám đốc. Vì công việc gặp khó khăn và phải chăm ba con nhỏ, nghe lời chồng, tôi nghỉ việc ở nhà lo gia đình để anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Từ đó, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Anh nhiều lần ngoại tình, tôi biết nhưng nhắm mắt cho qua vì con. Tôi chịu đựng cả những trận đòn giữa đêm. Bên ngoài, tôi vẫn cố giữ hình ảnh gia đình êm ấm vì danh tiếng của anh. Tiền anh kiếm rất nhiều, lương hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, cao điểm có thể đến 300 triệu đồng, thế nhưng tôi phải ghi chép chi li từng khoản chợ, không được giữ riêng đồng nào.

Có một tết, người phụ nữ tên Trang đến nhà tôi, xưng là học trò cũ của bố chồng và là chuyên viên, đã có chồng và hai con trai. Cô ta nhanh chóng làm thân với tôi, kể chuyện gia đình bất hạnh, chồng đại gia nhưng không hạnh phúc. Tôi tin và coi cô như tri kỷ. Một tháng sau, một người tự xưng là chồng cô ta liên lạc với tôi, nói phát hiện vợ ngoại tình với chồng tôi. Anh ta đề nghị hai bên giữ liên lạc để cứu gia đình. Tôi hỏi chồng và cô ta, cả hai đều chối, bố mẹ chồng cũng cam đoan không có gì. Tôi lại bỏ qua.

Sau đó một năm, tôi không chịu nổi bạo lực nên nộp đơn ly hôn, anh hứa thay đổi. Tôi sợ mất quyền nuôi con vì không có thu nhập nên rút đơn. Một năm sau đó, cô ta ly hôn chồng. Chỉ vài tháng sau, chồng nộp đơn ly hôn tôi. Tôi được nuôi con gái giữa, anh nuôi con gái lớn và con trai út, hứa cấp dưỡng 5 triệu đồng mỗi tháng nhưng không thực hiện. Ngay sau đó, anh đưa hai con lên Sài Gòn sống cùng cô ta và hai con trai của cô ta. Tôi từng tin cô ta sẽ đối xử tốt với con mình nhưng rồi họ tìm cách ngăn tôi gặp con, nói xấu tôi với các cháu.

Về tài sản, chúng tôi có hai căn nhà mua trong thời kỳ hôn nhân. Họ từng lừa tôi ký giấy giao hết tài sản nhưng nhờ bạn bè, luật sư tư vấn, tôi không ký. Cuối cùng, căn nhà ở Sài Gòn để lại cho ba con, chồng cũ sử dụng, căn ở Vũng Tàu chia đôi, tôi ở với con gái giữa. Tuy vậy, anh thường xuyên về gây sự, lấy trộm giấy tờ, trang sức. Trước đó, khi tôi mở spa nhỏ để tự kiếm sống, anh ép tôi ký giấy vay 400 triệu đồng, mỗi tháng trả 10 triệu đồng, nếu không sẽ đóng cửa tiệm. Sau ly hôn, tôi mới biết toàn bộ câu chuyện cô ta từng kể đều là giả dối. Cô ta chỉ mở công ty nhỏ bán vé máy bay, môi giới nhà đất. Bố chồng tôi thừa nhận nhiều điều cô ta nói là bịa đặt và do chồng tôi đứng sau hỗ trợ tài chính.

Tôi còn bị nhiều tài khoản Facebook giả mạo bôi nhọ, nói xấu với bạn bè. May mắn, nhiều người hiểu chuyện và đứng về phía tôi. Có người còn tìm gặp chồng cũ của cô ta để xác minh sự thật. Hiện nay, tôi và chồng cũ đang phúc thẩm chia tài sản. Bản án sơ thẩm chia tôi 4 phần, anh 6 phần nhưng anh vẫn không đồng ý. Bạn bè vì bênh vực tôi mà tố cáo qua lại với anh. Tôi chỉ mong mọi chuyện dừng lại để được yên ổn làm ăn và có cơ hội gặp lại hai con. Tôi biết có thể nhiều người trách tôi ngu ngốc, quá tin người. Điều tôi đau nhất không phải chuyện tiền bạc mà là mất con và mất niềm tin. Tôi thật sự không biết phải làm gì tiếp theo để bảo vệ mình và giành lại quyền được làm mẹ. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hồng Ngọc