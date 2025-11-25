Người phụ nữ cử động trong quan tài khi được đưa đến chùa hỏa táng

Thái LanTưởng em gái qua đời do ngừng thở, người anh đưa đến chùa hỏa táng thì bất ngờ nghe tiếng gõ từ trong quan tài báo hiệu nạn nhân còn sống.

Sự việc xảy ra tại Wat Rat Prakhong Tham, một ngôi chùa Phật giáo ở tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok, theo AP hôm 24/11. Trong video được nhà chùa đăng trên fanpage, một phụ nữ nằm trong quan tài màu trắng ở phía sau chiếc xe bán tải, khẽ cử động tay và đầu, khiến các nhân viên nhà chùa kinh ngạc.

Nhân viên nhà chùa và lực lượng cứu hộ mở quan tài sau khi nghe tiếng gõ phát ra từ bên trong, phát hiện người phụ nữ vẫn còn sống tại chùa Wat Rat Prakhong Tham, tỉnh Nonthaburi, hôm 23/11. Ảnh: Khaosod English

Pairat Soodthoop, quản lý nhà chùa, cho biết khi ông đang giải thích quy trình xin giấy chứng tử cho gia đình thì nghe tiếng gõ nhẹ phát ra từ chiếc quan tài đặt sau xe bán tải. Ông yêu cầu mở nắp áo quan và phát hiện người phụ nữ 65 tuổi đang cử động tay, mắt mở to nhìn mọi người.

Các nhân viên nhà chùa lập tức đưa bà đến Bệnh viện Bang Yai gần đó cấp cứu. Bác sĩ xác nhận bệnh nhân hiện ổn định, không có dấu hiệu ngừng tim hay ngừng hô hấp. Nguyên nhân khiến bà rơi vào trạng thái hôn mê sâu, dẫn đến việc gia đình nhầm tưởng đã chết, là do hạ đường huyết nghiêm trọng. Hiện bệnh nhân tiếp tục nằm viện truyền dịch và được trụ trì chùa hỗ trợ toàn bộ chi phí y tế.

Trước đó, người phụ nữ này nằm liệt giường hai năm tại quê nhà ở tỉnh Phitsanulok. Thấy em gái bất động và dường như tắt thở, người anh trai mặc định bà đã qua đời. Ông đặt thi thể vào quan tài, lái xe vượt 500 km đến một bệnh viện ở Bangkok để hiến tạng theo di nguyện của bà. Tuy nhiên, bệnh viện từ chối tiếp nhận do gia đình không xuất trình được giấy chứng tử chính thức.

Không thể hiến tạng, người anh liên hệ với chùa Wat Rat Prakhong Tham vào ngày 23/11 để xin hỏa táng miễn phí nhưng cũng bị từ chối vì thiếu giấy tờ pháp lý. Trong lúc bế tắc chờ đợi xử lý thủ tục thì sự việc bất ngờ trên diễn ra.

Liên quan đến sai sót pháp lý, ông Wutthinarong Chanrat, trưởng thôn nơi gia đình sinh sống, thừa nhận đã cấp giấy chứng tử mà không trực tiếp kiểm tra thi thể. Ông ký giấy xác nhận tử vong chỉ dựa trên lời kể của người nhà và tình trạng bệnh tật lâu năm của người phụ nữ.

Người phụ nữ được đưa tới bệnh viện địa phương sau khi được phát hiện còn sống. Ảnh: AP

Tình trạng nhầm lẫn y khoa xác định người sống thành đã chết (hội chứng Lazarus) tuy hiếm gặp nhưng từng được ghi nhận tại nhiều quốc gia. Năm 2023 và 2024, giới chức Mỹ ghi nhận ít nhất ba trường hợp người cao tuổi tại các viện dưỡng lão ở Iowa, New York và Nebraska bị tuyên bố tử vong nhưng sau đó được phát hiện vẫn thở khi đã chuyển đến nhà tang lễ. Tại Trung Quốc năm 2002, vụ việc tương tự ở Thượng Hải đã khiến 5 quan chức bị kỷ luật và bác sĩ liên quan bị thu hồi giấy phép hành nghề.

