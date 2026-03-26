Người phụ nữ 'chết não' tỉnh lại vì xe cấp cứu vấp ổ gà

Ấn ĐộĐang trên xe cứu thương về nhà lo hậu sự vì bị chẩn đoán "chết não", người phụ nữ 50 tuổi đột ngột thở lại khi chiếc xe xóc nảy do vấp ổ gà.

Cuối tháng 2, bà Vineeta Shukla, 50 tuổi, nhân viên tòa án ở Pilibhit, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngất xỉu khi đang làm việc nhà và được đưa đi cấp cứu. Sau hàng loạt xét nghiệm, các bác sĩ địa phương kết luận bà đã chết não.

Gia đình được thông báo không còn hy vọng cứu chữa. Mức độ ý thức của bà chỉ đạt 3/15 điểm theo thang điểm Glasgow, gần như không có phản ứng với môi trường xung quanh. Gia đình quyết định xin đưa bà về nhà để chuẩn bị tang lễ.

Tuy nhiên, chiếc xe cứu thương hướng từ Pilibhit về Bareilly không may lao xuống một ổ gà lớn trên đường, cú giật nảy mạnh đã khiến bà Vineeta đột ngột phản ứng. Anh Kuldeep Shukla, chồng bệnh nhân, ngay lập tức nhận thấy vợ bắt đầu tự thở bình thường, nhịp tim ổn định trở lại.

Gia đình lập tức hủy bỏ mọi kế hoạch tang lễ, yêu cầu tài xế quay đầu đưa bà trở lại Bệnh viện Neurocity ở Pilibhit.

Tại đây, các kết quả xét nghiệm máu cho thấy nồng độ độc tố thần kinh (neurotoxin) trong cơ thể bệnh nhân rất cao. Bà Vineeta được đưa vào phòng điều trị tích cực, dùng thuốc giải độc. Sau hai tuần, bà xuất viện trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo và có thể trò chuyện bình thường.

Anh Kuldeep coi sự hồi phục của vợ là "một phép màu đánh bại cái chết". Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật thần kinh Rakesh Singh, người trực tiếp điều trị cho bà Vineeta, đã có lời giải thích dưới góc độ khoa học. Quá trình thăm khám phát hiện một vết cắn ở chân bệnh nhân, cho thấy bà đã bị rắn hoặc côn trùng có nọc độc tấn công.

Lượng độc tố thần kinh (neurotoxin) ngấm vào máu khiến hệ thần kinh tê liệt, đồng tử giãn nở - những triệu chứng rất dễ gây nhầm lẫn với "chết não". Bác sĩ Singh nhận định, cú xóc nảy cực mạnh từ ổ gà đã tạo ra một kích thích vật lý đột ngột lên hệ thần kinh đang bị ức chế, vô tình đánh thức bệnh nhân. Tuy nhiên, yếu tố quyết định cứu sống bà chính là phác đồ điều trị trúng đích bằng huyết thanh giải độc sau đó.

Sự sống sót hy hữu này cũng làm dấy lên làn sóng tranh cãi tại địa phương về lỗ hổng y khoa. Bệnh viện tư nhân ở Bareilly - nơi điều trị ban đầu - đang bị chỉ trích nặng nề vì sự tắc trách, khi vội vàng kết luận bệnh nhân chết não sau hai ngày thở máy và trả về lo hậu sự.

Ngọc Ngân (Theo Times of India, Oddity Central)