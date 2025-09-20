Người phụ nữ cắn pitbull cứu chó cưng

MỹĐể cứu thú cưng khỏi hàm chó pitbull, bà Shirley Pasamanick, ở bang Floria đã cắn lại con vật hung dữ.

Hôm 1/9, bà Shirley dắt chó cưng tên Sparky, 14 tuổi, đi dạo gần siêu thị Plaza Tropical ở thành phố Orlando, bang Florida bị một con pitbull lao tới tấn công. Người phụ nữ 69 tuổi ngã xuống đất khi cố níu giữ dây xích.

Bà kêu cứu, dùng gậy đánh con pitbull nhưng nó không nhả. "Tôi cạy miệng nó nhưng không đủ sức nên cúi xuống cắn mạnh vào gáy", bà kể.

Hình ảnh từ camera cho thấy bà Shirley đã cắn lại pitbull để cứu thú cưng tại thành phố Orlando, bang Florida, hôm 1/9. Ảnh: WFTV/Shirley Pasamanick

Con pitbull chỉ buông tha khi chủ xuất hiện. Người này không quan tâm đến tình trạng của bà. Điều khiến bà buồn hơn là không ai đến giúp đỡ.

Bà Shirley và chó Sparky đều bị nhiều vết cắn, bầm tím.

Trên Facebook, bà chia sẻ video, cảnh báo mọi người nên đề phòng chó dữ.

Bà Shirley Pasamanick, 69 tuổi, ở thành phố Orlando, bang Florida. Ảnh: WFTV/Shirley Pasamanick

Vụ việc của bà Shirley xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công do chó dữ gây ra vẫn là vấn đề nhức nhối tại Mỹ. Trước đó, một bi kịch đã xảy ra tại Quận Volusia, bang Floria, đầu tháng 8. Một bé 5 tháng tuổi tử vong tại chỗ khi bị con chó giống husky của gia đình tấn công.

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong giai đoạn 2011-2021, trung bình mỗi năm có 43 ca tử vong do bị chó tấn công. Số nạn nhân nữ tử vong nhiều hơn nam giới.

Các báo cáo thường ghi nhận giống chó pitbull và rottweiler có liên quan đến nhiều vụ việc nghiêm trọng nhất.

