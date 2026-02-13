Người phụ nữ 'cầm đầu' đường dây lừa đảo qua mạng 2.500 tỷ đồng

Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an bắt 14 người thuộc đường dây lừa đảo 2.500 tỷ đồng qua mạng; xác định Nguyễn Thị Vân, 30 tuổi, cầm đầu hoạt động tại Campuchia.

Ngày 13/2, Công an Đồng Nai tạm giữ Vân cùng 13 người khác để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ban chuyên án cho biết đây là một trong những vụ án đầu tiên bắt giữ được chủ mưu là người Việt Nam, tự đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia.

Nhóm cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, nhóm này dùng các tài khoản Facebook giả mạo nữ du học sinh người Việt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ... để kết bạn, làm quen và tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, các nghi phạm dụ nạn nhân tham gia "kiếm tiền online" bằng cách thực hiện nhiệm vụ trên những ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado... do chính nhóm này lập ra. Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, đặt đơn hàng, mua hàng để nhận hoa hồng; giá trị đơn càng lớn thì hoa hồng càng cao.

Khi nạn nhân đã nạp số tiền lớn, nhóm lừa đảo tiếp tục đưa ra nhiều lý do như "rút vốn", "đóng thuế", "phí xác minh"... để yêu cầu chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng nộp, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Số tiền chiếm đoạt được sau đó được "rửa" thông qua các nhóm người Trung Quốc tại Campuchia bằng cách chuyển qua nhiều lớp tài khoản, rồi quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh bị phát hiện và truy vết.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm của Vân đã lừa đảo hơn 2.500 tỷ đồng của công dân Việt Nam với hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó riêng Đồng Nai có khoảng 150 người.

Khám xét nơi ở các nghi phạm, công an thu giữ nhiều nữ trang và 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng giá trị tài sản ước tính trên 50 tỷ đồng.

Phước Tuấn