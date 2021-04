Người phụ nữ cầm đầu đường dây buôn gần 60 kg ma túy

Hà NộiNguyễn Thị Kim Hương, 36 tuổi, cầm đầu đường dây buôn bán gần 60 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 7/4, Hương (Hương "Mẩu") cùng Nguyễn Nhự Lý, 29 tuổi, Đinh Văn Thành, 27 tuổi và bốn người khác bị Phòng cảnh sát ma túy Công an Hà Nội (PC04) tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Trong nhóm này, Hương có nhiều tiền án liên quan ma túy; Lý bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã từ tháng 5/2016 do vận chuyển ma túy.

Hương lúc bị bắt. Ảnh: Kim Tuyến.

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó phòng PC04 cho biết, đường dây do Hương cầm đầu, hoạt động ở nhiều tỉnh thành. Hương không bao giờ lộ diện mà thường giao cho đàn em thực hiện giao dịch. Chúng liên tục thay đổi số điện thoại, nơi ở và thủ đoạn mua bán để qua mặt cảnh sát.

"Tại Hà Nội, nhóm này thường thuê phòng ở khu chung cư cao cấp, được quản lý ra vào chặt chẽ khiến công tác trinh sát gặp khó khăn", thượng tá Quỳnh nói.

Số ma túy bị thu giữ. Ảnh: Kim Tuyến.

Sau thời gian dài theo dõi, chiều 26/3, cảnh sát bắt quả tang Thành cùng 2 đàn em đang vận chuyển hơn 31 kg ma túy tại tầng hầm của tòa chung cư trên phố Trần Duy Hưng. Nhóm này khai được Lý thuê vận chuyển ra Hà Nội giao cho Hương.

Bốn ngày sau, Hương bị bắt. Ngày 30/3, cảnh sát bắt Lý tại chung cư ở quận Hoàng Mai và thu thêm gần 27 kg ma túy đá.

Phạm Dự