Người phụ nữ buôn 143 kg ma túy ở TP HCM thoát án tử hình

Phan Thị Bích Trâm bị cùng chồng tham gia mua bán hơn 143 kg ma túy, song phạm tội lúc mang thai, đang nuôi 4 con nhỏ, nên tòa tuyên phạt 20 năm tù.

Tối 20/4, Trâm (31 tuổi) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Lập Sơn (39 tuổi, chồng của Trâm) và Nguyễn Đức Thịnh bị tuyên phạt mức án tử hình về cùng tội danh.

Liên quan đến vụ án, Võ Đức Thịnh; Thongchaleun Youkhanthone và 3 người (cùng quốc tịch Lào) bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Một phụ nữ quốc tịch Lào khác bị tuyên phạt 20 năm tù.

Trong vụ án này, Trâm cùng chồng và Nguyễn Đức Thịnh bị truy tố theo điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), khung hình phạt cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, đại diện VKS và tòa nhận định Trâm phạm tội khi đang mang thai, phụ thuộc vào chồng, nên áp dụng mức án tù có thời hạn.

Khi nói lời sau cùng, Trâm liên tục khóc, xin HĐXX xem xét hoàn cảnh hai vợ chồng cùng vướng lao lý, 4 con nhỏ phải sống nhờ ông bà ngoại. "Cha mẹ bị cáo đều lớn tuổi, sức khỏe yếu, mong HĐXX khoan hồng để bị cáo sớm về chăm sóc các con", Trâm nói.

Đối với Sơn, tòa xác định bị cáo là người giúp sức tích cực cho nhóm chủ mưu đang trốn truy nã, trực tiếp cất giấu và tham gia giao dịch lượng ma túy đặc biệt lớn. Với nhân thân xấu (5 tiền án), Sơn bị đánh giá cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Nguyễn Lập Sơn (thứ 3 từ trái qua) và vợ là Phan Thị Bích Trâm (ngồi trong cùng hàng dưới) cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên

Bản án xác định, khoảng tháng 10/2023, Nguyễn Lập Sơn được Lâm Thiên Hiệp (đang trốn truy nã) rủ tham gia mua bán ma túy. Do thất nghiệp, cần tiền sinh hoạt và trả tiền thuê nhà, Sơn đồng ý, cho Hiệp sử dụng nơi ở tại huyện Hóc Môn làm nơi cất giấu. Việc này được Sơn bàn với vợ là Trâm và được chấp thuận.

Hai bên thỏa thuận Sơn nhận 6 triệu đồng mỗi tháng cùng 5,5 triệu đồng tiền thuê nhà. Hiệp cung cấp điện thoại cài sẵn Telegram để liên lạc, điều hành.

Từ tháng 11 đến cuối tháng 12/2023, Sơn nhiều lần cùng Hiệp nhận, cất giấu, phân chia ma túy. Đầu tháng 12, Hiệp mang đến khoảng 50-60 kg ma túy tổng hợp và 15 bánh heroin để cả hai đóng gói, cất giữ; Sơn còn được giao một phần để bán lẻ. Sau đó, theo chỉ đạo, Sơn mở cửa cho Nguyễn Đức Thịnh đến nhận khoảng 12 kg mang đi tiêu thụ. Những ngày tiếp theo, cứ 2-3 ngày lại có người đến lấy hàng.

Rạng sáng 25/12/2023, theo thông báo của Hiệp, đàn em là Võ Bá Thịnh lái ôtô chở 7 túi xách và 2 bao tải ma túy đến nhà Sơn. Một lúc sau, Thịnh quay lại lấy hàng, đóng vào thùng để đi giao. Khi Trâm vừa mở cửa cho xe ra cổng, Thịnh bị công an bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 kg ma túy. Khám xét nơi ở của Sơn, cảnh sát phát hiện thêm hơn 43 kg ma túy cất giấu ở nhiều vị trí trong nhà.

Mở rộng điều tra, ngày hôm sau, Công an TP HCM phối hợp Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) bắt giữ Thongchaleun cùng nhóm đồng hương.

Thongchaleun khai được một phụ nữ quốc tịch Lào tên Nát (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển ma túy vào Việt Nam với tiền công 6.000 USD. Nhóm được giao ôtô, bố trí người đi cùng để hỗ trợ, đồng thời đóng giả khách du lịch nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Họ nhập cảnh qua cửa khẩu Lao Bảo rồi di chuyển vào TP HCM. Trên đường đi, nhóm đổi xe, chở theo 9 túi xách và 2 bao tải chứa ma túy.

Đến huyện Hóc Môn, nhóm lần lượt giao ma túy cho các đầu mối theo sắp xếp. Khi quay về đến địa phận Quảng Ngãi thì bị bắt.

Hầu hết các bị cáo thừa nhận hành vi. Riêng Võ Bá Thịnh và một phụ nữ tên Heng, quốc tịch Lào, cho rằng không biết chuyến xe từ Lào vào Việt Nam có vận chuyển ma túy.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định tài liệu, chứng cứ đủ cơ sở kết luận việc truy tố, xét xử các bị cáo là đúng người, đúng tội.