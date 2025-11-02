Người phụ nữ bỏ việc, đi đòi công lý cho chó cưng

Trung QuốcBa năm qua, cô Penny gần như gác lại mọi thứ để theo đuổi vụ kiện tìm công lý cho Papi, chú chó bị hàng xóm đầu độc trong khu dân cư ở Bắc Kinh.

Hôm 22/9, phiên tòa xét xử vụ án này tại Bắc Kinh đã bị hoãn lần thứ 9. Nghi phạm là ông Zhang, 65 tuổi, sống cùng khu, bị cáo buộc sử dụng thuốc diệt chuột để đầu độc 11 con chó, khiến 9 con chết, bao gồm Papi.

Viện kiểm sát quận Triều Dương đã truy tố ông Zhang về tội "đầu độc bằng chất nguy hiểm" và đề nghị mức án ba năm tù. Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm mở từ tháng 10/2023 đến nay vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Penny và chú chó Papi khi nó còn sống. Ảnh: Penny

Sau cái chết của Papi, Penny thành lập nhóm "Gia đình chó bị hại", cùng 11 chủ nuôi khác thu thập chứng cứ. Cô bỏ công việc ổn định, dành toàn bộ thời gian nghiên cứu pháp luật, liên hệ các cơ quan chức năng và cập nhật vụ án trên mạng xã hội để duy trì sự quan tâm của công chúng. Penny và các gia đình khác còn đề nghị các bà mẹ trong khu làm chứng rằng khu vực rải độc nằm gần sân chơi trẻ em.

"Nhiều người nói tôi làm quá, nhưng họ không hiểu Papi với tôi là người thân", Penny nói. Cô nuôi Papi khi nó mới hai tháng tuổi. "Nó đã ở bên tôi từ những năm 20 tuổi đến ngoài 30 tuổi".

Luật sư Wang Zhong, người từng hỗ trợ hơn 10 vụ đầu độc thú cưng, cho biết Trung Quốc hiện chưa có luật bảo vệ động vật riêng. Các vụ việc thường được xử lý dựa trên Bộ luật Hình sự hoặc Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhưng cách áp dụng còn nhiều tranh cãi.

Một cán bộ tham gia vụ án thừa nhận, khó khăn lớn là việc luật pháp vẫn xem thú cưng là "tài sản", trong khi người nuôi coi chúng là thành viên trong gia đình. "Đây là sự va chạm giữa quan niệm truyền thống và nhận thức xã hội mới", ông nói.

Tháng 5/2024, một vụ đầu độc tương tự ở quận Bình Cốc, Bắc Kinh chỉ bị xử phạt giam giữ hành chính 12 ngày. Vụ việc này khiến dư luận càng chú ý đến vụ Papi, coi đây là phép thử cho ranh giới giữa đạo đức và pháp luật.

Ba năm qua, Penny nhận được hàng trăm tin nhắn từ những người nuôi thú cưng bị đầu độc nhưng không tìm được bằng chứng hoặc không thể khởi kiện. "Tôi nhận ra mình không đơn độc. Ít nhất, những câu chuyện như thế bắt đầu được nhìn thấy và được nói đến", cô nói.

"Dù kết quả thế nào, tôi vẫn là người thua, vì Papi đã không còn", Penny nói. "Điều duy nhất tôi chờ đợi bây giờ là bản án, để khép lại hành trình tìm công lý cho nó".

Nhật Minh (Theo Sohu)