Người phụ nữ bỏ con bị khởi tố

Thái BìnhPhạm Thị Hảo, 26 tuổi, bị khởi tố sau khi sinh con ở nhà tắm rồi bỏ đứa trẻ ở ruộng khoai nước giữa cánh đồng.

Trưa 16/9, bố chồng Hảo đi thăm ruộng ở cánh đồng xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, phát hiện cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, lưng đỏ ửng vì bỏng nhiệt nên bế tới Trạm Y tế xã sơ cứu. Bé sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình cấp cứu, song 20 ngày sau thì tử vong do nhiễm trùng nặng.

Sự việc xôn xao khắp địa phương, Hảo vẫn lên mạng xã hội "lên án người mẹ độc ác" của em bé. Nhiều người trong gia đình hoài nghi việc Hảo mang thai song chị ta phủ nhận. Những ngày sau đó, Hảo sinh hoạt bình thường tại nhà cùng chồng và ba con nhỏ, không có biểu hiện khác lạ.

Bị can Phạm Thị Hảo. Ảnh: FB nhân vật.

Ngày 20/10, Hảo bị Công an huyện Đông Hưng khởi tố về tội Giết hoặc vứt con mới đẻ, theo điều 124 Bộ luật Hình sự 2015. Hảo được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho biết đã khởi tố vụ án ngay từ tháng 7 nhưng chưa xác định được bị can. Cảnh sát đã triệu tập Hảo nhiều lần lên làm việc, song chị ta không thừa nhận. Sau khi có kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Hảo mới thừa nhận hành vi.

"Hảo khai một mình tự sinh con sau đó đem vứt, gia đình không ai biết. Do nghi vấn đứa con này Hảo có với một người khác đàn ông khác nên chúng tôi đang tiếp tục điều tra", lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng nói.

Hảo lấy chồng và sinh sống ngay tại địa phương. Hai vợ chồng có ba con, bé thứ ba khoảng 2 tuổi.

Phạm Dự