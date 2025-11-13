Người phụ nữ bị xe cẩu cán tử vong trên phố Hà Nội

Va chạm với xe cẩu khi rẽ vào đại lộ Thăng Long, người phụ nữ bị bánh xe chèn qua tử vong, một người khác phải đi cấp cứu, chiều 13/11.

Khoảng 17h30, hai người phụ nữ đèo nhau trên xe máy di chuyển trên đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm. Khi tới lối rẽ vào đại lộ Thăng Long theo hướng đi khu công nghệ cao Hòa Lạc, xe máy va chạm với xe cẩu biển Nam Định cũ.

Xe máy đổ xuống đường, bị cuốn vào gầm xe tải. Người phụ nữ lái xe bị bánh sau xe cẩu cán qua. Người phụ nữ ngồi sau nằm ở gầm xe, bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn chiều tối 13/11. Ảnh: Việt An

Tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ. Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội, đã cử người xuống cùng cơ quan chức năng phân luồng giao thông, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Sau khoảng ba tiếng, giao thông trên tuyến Phạm Hùng - đại lộ Thăng Long đã thông thoáng trở lại.

Việt An