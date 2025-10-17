Người phụ nữ bị phạt vì để con trèo lên nóc xe

Hà NộiNgười phụ nữ bị Cảnh sát giao thông xử phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe vì để con trèo lên nóc xe qua cửa sổ trời khi đang di chuyển trên đường Hoàng Minh Thảo.

Ngày 17/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính người phụ nữ 46 tuổi, trú phường Nghĩa Đô, về hành vi "chở người trên nóc xe".

Người phụ nữ bị xử phạt khi để con trèo lên nóc xe Đoạn video ghi lại vụ việc. Video: Anh Minh

Trước đó chiều 16/10, trong lúc điều khiển ôtô trên đường Hoàng Minh Thảo, người phụ nữ sơ suất để cửa sổ trời mở, khiến con gái trèo lên nóc xe khi xe đang di chuyển. Chị cho biết sau khi phát hiện đã lập tức yêu cầu con ngồi xuống và đóng cửa sổ trời lại.

Đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội ngày 17/10. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 xác minh, mời người liên quan lên làm việc và xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng cảnh báo việc để người ngồi hoặc đứng trên nóc xe khi xe đang lưu thông là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông. Theo Nghị định 168, hành vi "chở người trên nóc xe" bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

