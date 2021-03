TP HCMNghe tiếng kêu cứu của chị Dung, 41 tuổi, người dân tại dãy trọ đường Chu Mạnh Trinh, quận 1, chạy đến phát hiện gã chồng hờ của nạn nhân lên xe máy bỏ chạy.

Chị Dung nằm trên vũng máu, vùng cổ có vết thương nghiêm trọng, bên cạnh là con dao cán vàng, trưa 28/3. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an TP HCM xác định nghi can là người đàn ông kém chị Dung 6 tuổi, sống chung như vợ chồng. Động cơ gây án của anh ta do mâu thuẫn tình cảm.

Rất nhiều cảnh sát đang truy bắt nghi can.

Quốc Thắng