Người phụ nữ bị nhắc nhở vì bình luận tiêu cực về bầu cử trên Facebook

Đà NẵngNgười phụ nữ trung niên bị công an mời làm việc sau khi dùng tài khoản Facebook đăng bình luận tiêu cực liên quan công tác bầu cử.

Ngày 14/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Điện Bàn Tây mời người phụ nữ đến làm việc vì đăng bình luận trên Facebook có nội dung tiêu cực liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Người phụ nữ tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Huynh

Cơ quan công an xác định, người này đăng bình luận do thiếu hiểu biết pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ tính chất và mức độ của hành vi. Nội dung này có thể bị lợi dụng để lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Tại buổi làm việc, người phụ nữ thừa nhận hành vi, tự giác gỡ bỏ bình luận và viết cam kết không tái diễn. Cơ quan công an đã nhắc nhở về các quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin liên quan những vấn đề chính trị, xã hội quan trọng, đặc biệt là công tác bầu cử.

Người dân nên tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, nâng cao cảnh giác trước các nội dung sai lệch trên không gian mạng. Khi phát hiện thông tin nghi sai sự thật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Ngọc Trường