Người phụ nữ bị khởi tố vì 'xúc phạm công an, viện kiểm sát'

Vĩnh LongBà Nguyễn Thị Nga bị cáo buộc đăng tải lên mạng xã hội nhiều nội dung không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan công an, viện kiểm sát.

Ngày 11/2, bà Nga (58 tuổi, ngụ phường Bến Tre) bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, cho tại ngoại, điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Nga tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ ngày 27/3 đến 4/6/2025, bà Nga sử dụng 2 tài khoản "Nguyễn Nga" và "Nguyễn Thi" đăng tải lên Facebook và Tiktok nhiều tin, bài viết có thông tin không đúng sự thật, vu khống các cơ quan (Công an, VKSND) trên địa bàn tỉnh Bến Tre trước đây. Các bài viết này được cho là xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của lãnh đạo các cơ quan; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của bà Nga đã gây dư luận xấu, giảm niềm tin của một bộ phận người dân về việc áp dụng các quy định của pháp luật trong thực thi nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.

An Bình