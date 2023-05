Bình DươngBà chủ nhà đang nấu ăn trước hiên bất ngờ bị Phan Bá Lĩnh, 38 tuổi, xông vào kề dao khống chế, cướp nhiều tài sản.

Phan Bá Lĩnh trong buổi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Yên Khánh

Lĩnh đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, đột nhập nhà người phụ nữ ở TP Dĩ An, sáng 16/5. Thấy chị này đang nấu ăn, hắn rút dao xông đến kề vào cổ khống chế, yêu cầu đưa xe máy, một điện thoại di động và gần 10 triệu đồng. Sau khi đẩy nạn nhân vào nhà, tên cướp lấy xe tẩu thoát.

Công an TP Dĩ An đã trích xuất camera an ninh, lần theo dấu vết và bắt được Lĩnh cùng tang vật. Anh ta bị điều tra về tội Cướp tài sản.

Yên Khánh - Phước Tuấn