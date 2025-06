Người phụ nữ bị chồng cũ đánh nhập viện

Bình DươngTrong lúc làm việc ở quán cà phê, người phụ nữ 26 tuổi bị chồng cũ tìm đến đánh tới tấp, bỏ chạy nhưng vẫn bị tấn công chảy máu, phải nhập viện.

Ngày 9/6, Công an phường An Phú, TP Thuận An, lấy lời khai Đặng Văn Hùng (29 tuổi, quê Nghệ An, người đánh vợ cũ bị thương) và những người liên quan để làm rõ dấu hiệu phạm tội của anh này.

Chồng đánh vợ cũ nhập viện Camera ghi cảnh Đặng Văn Hùng đánh vợ cũ tới tấp.

Theo điều tra, vợ chồng Hùng có 3 người con. Hồi cuối tháng 4 vừa qua, hai người đã ly hôn, theo bản án của TAND huyện Đô Lương, Nghệ An. Giữa hai bên vẫn chưa chấm dứt các mâu thuẫn.

Trưa 7/6, Hùng đến quán cà phê ở phường An Phú - nơi vợ cũ làm nhân viên. Sau một lúc nói chuyện, anh ta bất ngờ đánh chị này tới tấp.

Camera an ninh ghi cảnh người phụ nữ mặc tạp dề bỏ chạy, vai chảy máu; Hùng đuổi theo nắm tóc kéo lại, tiếp tục đánh. Mặc dù có người can ngăn, anh ta vẫn cố xông đến đánh, đấm liên tiếp vào mặt nạn nhân.

Trong lúc đánh vợ cũ, Hùng cầm chìa khóa xe. Sau sự việc, anh ta lên xe rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân bị chảy máu ở nhiều vị trí, phải nhập viện khâu vết thương.

Phước Tuấn