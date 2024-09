Người phụ nữ bị cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố

Kiên GiangBà Nguyễn Ngọc Châu, 63 tuổi, thừa nhận tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời", nhận nhiệm vụ rải truyền đơn trong các dịp lễ.

Ngày 22/9, bà Châu bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Khám xét nơi ở của bị can, công an thu giữ 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, xuyên tạc nhằm lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhiều trang thiết bị phương tiện phục vụ soạn thảo, in ấn truyền đơn (máy tính, máy in màu, máy fax...) và tang chứng, vật chứng khác.

Tại cơ quan điều tra, bà Châu khai đã sử dụng Facebook liên hệ, trao đổi với một số thành viên của tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời" (do Đào Minh Quân, ở Mỹ, cầm đầu) để được hướng dẫn tham gia tổ chức này. Bà Châu sau đó được giao nhiệm vụ chuẩn bị rải truyền đơn trong các dịp lễ.

Bà Nguyễn Ngọc Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Nhân

Bộ Công an xác định Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, "không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo". Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này, người dân báo ngay cho công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý.

Hôm 20/9, Công an TP HCM đã bắt bà Nguyễn Thị Hường, 56 tuổi, và ông Trần Văn Linh, 67 tuổi về cùng hành vi.

Trước đó, trong quá trình thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh dịp lễ Quốc khánh, Công an TP HCM và Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) phát hiện bà Hường đang chuẩn bị 1.000 tờ truyền đơn có nội dung "kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự trong dịp 2/9 nhằm mục đích lật đổ Nhà nước, theo sự chỉ đạo của tổ chức "Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời". Còn ông Linh có nhiệm vụ khảo sát các nơi đông người ở thành phố như công viên, trường học, bệnh viện... để chuẩn bị dán, rải truyền đơn, theo chỉ đạo của những kẻ cầm đầu tổ chức.

Ngọc Tài - Trọng Nhân