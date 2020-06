Người phụ nữ bị cáo buộc chống phá Nhà nước

Khánh HòaBà Nguyễn Thị Cẩm Thúy, 44 tuổi, bị cáo buộc dùng Facebook tuyên truyền, chống phá Nhà nước.

Chiều 24/6, bà Thúy bị Cơ quan an ninh điều tra Công an Khánh Hoà khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam, đại tá Nguyễn Viết Định (Phó giám đốc Công an Khánh Hòa) cho biết.

Khám xét nhà bà Thúy tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, nhà chức trách thu 150 lít xăng trong năm can nhựa, ná bắn đạn bi; bốn bình gas, nhiều dao, rựa và mã tấu... được cho là dùng để chống lại lực lượng chức năng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ 29/4 đến 3/5, bà Thúy cùng một số người đã đăng nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc sự thật, nói xấu Đảng và Nhà nước.

An Phước