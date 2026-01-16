Người phụ nữ bị cáo buộc bôi nhọ cán bộ, chính quyền

Nghệ AnBà Hồ Thị Hải bị cáo buộc đăng Facebook nhiều bài viết, hình ảnh, video thiếu kiểm chứng về dự án bồi thường quốc lộ; bôi nhọ cán bộ, chính quyền các cấp.

Ngày 16/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bà Hải, 46 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách cáo buộc, thời gian qua, lợi dụng vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ qua phường Quỳnh Mai (trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai), bà Hải thường xuyên sử dụng Facebook biên tập, đăng tải, livestream nhiều bài viết, hình ảnh, video với nội dung thiếu kiểm chứng, mang tính suy diễn, quy chụp, xuyên tạc bản chất vụ việc.

Ngoài ra, trên mạng xã hội, bà Hải còn có lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ một số cán bộ, chính quyền các cấp và lực lượng công an.

Những nội dung này thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận tiêu cực.

Theo chính quyền địa phương, trên thực tế quá trình triển khai dự án mở rộng quốc lộ, cơ quan chức năng có thẩm quyền đã thụ lý, xác minh, giải quyết các nội dung nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Hành vi của bà Hải được cho là có chủ đích nhằm thu hút sự chú ý, tạo sự hoài nghi, bức xúc trong một bộ phận người dân, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các "điểm nóng" về an ninh trật tự.

Đức Hùng