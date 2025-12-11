Người phụ nữ bị bắn tử vong trước cửa nhà

Đồng NaiNghe tiếng nổ lớn và kính cửa bị vỡ, người phụ nữ 53 tuổi ra xem thì bị bắn trúng cổ, tử vong sau 5 ngày điều trị.

Ngày 11/12, Công an Đồng Nai truy bắt nghi can dùng súng bắn chết người phụ nữ trước hiên nhà tại phường An Lộc.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra ban đầu, tối 6/12, bà Trần Thị Xuân Trang, 53 tuổi, đang ở nhà riêng tại phường An Lộc thì nghe tiếng nổ lớn, cánh cửa chính bị vỡ, nghi bị bắn. Bà ra ngoài kiểm tra, bất ngờ trúng đạn vào cổ, gục tại chỗ.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng bị thương rất nặng, đến sáng nay thì tử vong.

Công an Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, tìm thấy hai mảnh kim loại (nghi đầu đạn).

Phước Tuấn