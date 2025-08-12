Người phụ nữ bị anh trai quật ghế tới tấp vào đầu

Quảng NgãiKim Tuyến, 30 tuổi, trình báo bị anh ruột đánh gãy tay và dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu, vì chị không đồng ý quay về sống với gia đình.

Ngày 12/8, Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi, đã làm việc với chị Huỳnh Kim Tuyến (ngụ xã Phước Giang) về trình báo bị anh ruột Huỳnh Thanh Tân (34 tuổi) dùng ghế nhựa đánh liên tiếp.

Video chị Tuyến bị đánh lan truyền trên mạng xã hội hôm qua, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, đa số lên án hành vi sai trái của người anh.

Anh trai dùng ghế đánh em gái Chị Tuyến đăng video bị anh trai đánh lên mạng xã hội.

Theo chị Tuyến, hơn bốn năm qua, chị có mâu thuẫn với gia đình nên thuê trọ ở riêng cùng con trai 7 tuổi. Tối 18/6, mẹ ruột 56 tuổi cùng hai người anh đến phòng trọ của chị ở phường Nghĩa Lộ để khuyên chị về với gia đình.

Trong lúc nói chuyện, chị và anh trai Huỳnh Thanh Tân (34 tuổi) bất đồng quan điểm, cự cãi. Sau đó, Tân nhiều lần chửi bới, đánh em gái.

Trong video, Tân hỏi Tuyến sự lựa chọn của cô có chắc sẽ hạnh phúc không, Tuyến trả lời "chắc chắn". Người anh đứng phắt dậy, lấy ghế nhựa quật liên tiếp 3 cái vào đầu em gái, vừa đánh vừa nói "hạnh phúc này". Người mẹ can ngăn nhưng bị Tân yêu cầu ra ngoài. Người anh trai còn lại không đánh Tuyến nhưng có lúc cầm ghế dọa.

Chị Tuyến cho biết, sự việc diễn ra từ 22h ngày 18/6 đến 3h sáng 19/6. Sau khi bị đánh, chị bị gãy tay, phải nhập viện điều trị. Hiện, Tân đã vào TP HCM để làm việc. "Ban đầu tôi muốn giải quyết nội bộ, nhưng nay thấy không thể, nên nhờ pháp luật can thiệp", chị này nói.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo công an phường xác minh, xử lý nếu có vi phạm.

