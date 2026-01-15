Người phụ nữ ăn bằng đường mũi

MỹKathryn, 30 tuổi, sống tại Virginia, duy trì thói quen xay nhuyễn mọi loại thực phẩm từ bít tết đến cà phê để hít trực tiếp qua đường mũi suốt 5 năm qua.

Câu chuyện kỳ lạ của Kathryn vừa được công bố trong tập mở màn mùa 7 chương trình My Strange Addiction (Chứng nghiện kỳ lạ của tôi) trên kênh TLC hôm 7/1. Người phụ nữ bắt đầu thay đổi cách ăn uống từ thời sinh viên, xuất phát bởi một lời thách đố hít bột đồ uống hương trái cây. Kathryn cho biết hành động đó khiến cô choáng váng nhưng lại cảm nhận hương vị đậm đà hơn hẳn so với khi uống bằng miệng, từ đó cô quyết định nạp dinh dưỡng hoàn toàn qua đường mũi.

Kathryn xay đồ ăn và hít qua ống hút thay vì nhai trong miệng như cách ăn thông thường. Ảnh: NY Post

Thực đơn hàng ngày của Kathryn bao gồm đủ món, từ trứng cuộn nấm, rau bina, bít tết xay lỏng cho đến các loại sốt bơ cay. Cô sử dụng một chiếc ống hút để bơm thức ăn đã nghiền nát vào cơ thể. Kathryn lý giải cách làm này giúp cô kiểm soát nỗi sợ về kết cấu thức ăn, đồng thời tránh việc ăn quá nhiều hoặc bị nghẹn.

Tuy nhiên, thói quen này khiến những người xung quanh, đặc biệt là bạn trai Justin, cảm thấy khó chịu và lo ngại. Trước phản ứng của người yêu, Kathryn đã tìm đến bác sĩ gia đình Matthew Haden để kiểm tra. Tại đây, chuyên gia y tế cảnh báo gay gắt về những rủi ro tính mạng mà cô đang đối mặt khi cố tình thay đổi cơ chế sinh học tự nhiên.

Bác sĩ Haden phân tích thực phẩm dù xay nhuyễn vẫn có nguy cơ lọt vào khí quản, gây tắc nghẽn đường thở dẫn đến tử vong. Các món ăn có tính axit cao hoặc cay nóng sẽ trực tiếp làm bỏng rát, viêm nhiễm và gây xuất huyết niêm mạc mũi họng nhạy cảm. Nguy hiểm hơn, việc hít chất lỏng qua mũi dễ dẫn đến tràn dịch màng phổi hoặc nhiễm trùng lan sang hệ thần kinh trung ương.

Về mặt y khoa, thủ thuật nuôi ăn qua đường mũi (ống thông) chỉ được bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân hôn mê hoặc mắc bệnh lý thực quản, răng miệng nghiêm trọng. Ngay cả khi được thực hiện đúng kỹ thuật, phương pháp này vẫn tiềm ẩn biến chứng viêm phổi do hít sặc, tình trạng dịch dạ dày hoặc thức ăn trào ngược vào phổi gây viêm nhiễm. Dù kết quả chụp chiếu chưa cho thấy tổn thương phổi nghiêm trọng, Kathryn đã nhận thức được mức độ nguy hiểm và cam kết nỗ lực từ bỏ thói quen này.

Bình Minh (Theo NY Post)