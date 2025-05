Người phụ nữ 7x độc lập, hiểu chuyện

Mình không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp một người trung thực, có thể trò chuyện thẳng thắn, lắng nghe nhau.

Chủ nhật thảnh thơi, chợt nghĩ, nếu có một người để cùng ngồi cà phê, ngắm phố xá, nói vài chuyện thời sự cho vui... chắc sẽ tuyệt biết mấy. Ở trang báo này, mình thấy bạn nữ nào cũng xinh đẹp, khéo léo và trẻ trung. Mình thuộc hàng 7x, đang tự hỏi không biết "anh ấy của mình" có tình cờ đọc được những dòng này không? Mình là nữ, tuổi 48, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, có hai con đã lớn và luôn mong mẹ có niềm vui riêng. Đây có lẽ là giai đoạn tự do nhất trong đời khi không vướng bận con cái, cũng chẳng còn áp lực cơm áo. Chỉ còn lại bản thân mình, với rất nhiều niềm vui trong công việc, những khát vọng cho đi, vài tấm vé máy bay chờ in tên hai người để cùng trải nghiệm cuộc sống cùng nhau.



Mình làm kinh doanh, sống năng động, hiểu biết, nhân hậu và luôn sống tử tế, không phải để được khen ngợi, mà vì mình thấy đó là cách khiến mình vui và tìm thấy giá trị bản thân mỗi ngày. Bạn bè bảo mình có đủ 4 chữ T, ‘xứng đáng có 10 người yêu’. Nhưng vài năm qua, mình chọn tận hưởng sự tự do một cách lành mạnh và ý nghĩa.



Mình không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong gặp một người trung thực, có thể trò chuyện thẳng thắn, lắng nghe nhau. Mình mong gặp một người đàn ông trưởng thành, ổn định tài chính, biết trân trọng sự đồng hành. Mình có cảm tình đặc biệt với những ai làm kỹ thuật hoặc kinh doanh, bởi mình thích cách họ nhìn đời rõ ràng mà vẫn có chỗ cho cảm xúc. Mình không kỳ vọng vào cổ tích tuổi trung niên, chỉ mong mình và anh có thể cùng nhau đi dạo phố, ngồi cà phê trò chuyện, hay thỉnh thoảng kéo vali trốn phố vài ngày.



Mình mong gặp người bằng hoặc hơn tuổi, sẽ phù hợp nếu là người từng qua một cuộc hôn nhân. Nếu anh ấy đang sống cùng con thì càng vui, vì mình thích nhà đông người. Nếu anh thấy thư này giống như một ly cà phê sáng, giúp anh có thêm năng lượng một ngày mới, em rất sẵn lòng ngồi xuống và được trò chuyện cùng anh.

