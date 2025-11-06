Người phụ nữ 55 tuổi tìm bạn đời cùng bình yên tuổi xế chiều

Độc lập, lạc quan và tình cảm, em mong gặp được người đủ chân thành để cùng nắm tay đi qua phần đời còn lại, nhẹ nhàng mà bền lâu.

Em là người phụ nữ 55 tuổi, sống cùng con trai tại Đông Hưng Thuận, TP HCM. Trước đây em làm kế toán, nay đã nghỉ hưu và có thêm công việc online tại nhà.

Em sống giản dị, chân thành và luôn trân trọng những giá trị gia đình. Ở độ tuổi này, em đủ từng trải để hiểu giá trị của sự bình yên, biết giữ cân bằng cảm xúc và sống tử tế giữa nhịp đời hối hả.

Em ly hôn từ lâu, hiện sống cùng con trai nay đã trưởng thành và có công việc ổn định. Dù đôi lần mở lòng tìm kiếm hạnh phúc, có lẽ duyên chưa đến nên em vẫn một mình. Em là người cởi mở, tích cực, yêu sự thẳng thắn và trung thực trong một mối quan hệ. Em thích đọc sách, đi dạo công viên và xem youtube để học hỏi thêm những điều hay trong cuộc sống.

Em mong gặp được anh - người đàn ông hiểu biết, chân thành, rộng lượng và có trách nhiệm. Anh có cuộc sống ổn định, biết quan tâm đến sức khỏe, sống tình cảm, đôi khi lãng mạn, trong độ tuổi từ 57 đến 64.

Nếu một ngày chúng ta gặp nhau, em mong đó sẽ là khi cả hai đã sẵn sàng để có thể nắm tay nhau bình yên đi qua những năm tháng còn lại, không vội vã, không ồn ào, chỉ cần chân thành và bền lâu.

Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc những dòng chia sẻ này.

