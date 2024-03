Người phụ nữ 5 lần sinh con dưới biển

NicaraguaJosy Cornelius, 38 tuổi, gây tranh cãi khi liên tục ra biển sinh con, không cần hỗ trợ y tế.

Cuối năm 2023, người phụ nữ này đã sinh con thứ năm trên vùng biển Caribie thuộc Nicaragua. Josy tin rằng sinh tự do dưới nước, không cần sự trợ giúp của các chuyên gia y tế sẽ tốt cho đứa trẻ.

"Ngay khi đứa con đầu tiên ra đời tại một vùng biển ở Đức, tôi đã lựa chọn các vùng biển tiếp theo để chuyển dạ. Tôi đã lên kế hoạch cho các lần sinh vô cùng tỉ mỉ bởi bản thân có kiến thức thực tế", Josy nói.

Josy và chồng là Benni, đều 43 tuổi, di cư từ Đức đến Nicaragua. Trước khi sinh con thứ năm tên Maui, vợ chồng này có ba con trai và một con gái. Josy từng làm việc trong khoa tim mạch, đồng thời là tình nguyện tại một phòng khám trẻ em chuyên chăm sóc trẻ sinh non và có nguy cơ cao về sức khỏe. Cô cũng hoàn thành khóa đào tạo chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh.

Sau khi quyết định chào đón con út ở vùng biển Caribe, gia đình Josy chuyển đến một hòn đảo gần đó cách ngày dự sinh hai tháng. Mọi việc được bà mẹ năm con lên kế hoạch kỹ lưỡng nhưng bản thân không thể lường trước sẽ vỡ ối lúc nửa đêm.

Người phụ nữ 38 tuổi cũng đăng video lên trang cá nhân về quá trình sinh nở. Trong đoạn clip thu hút gần 19.000 lượt xem và hơn 900 lượt thích, Josy bế đứa con vừa sinh ngay dưới biển.

Josy Cornelius sinh con thứ năm tên Maui trên vùng biển Caribie thuộc Nicaragua, cuối năm 2023. Ảnh chụp màn hình

Dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự ủng hộ và chúc mừng gia đình. "Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ bạn. Cách bạn đang làm minh chứng cho điều phụ nữ có thể sinh con theo cách họ muốn"; "Mong những điều tốt đẹp và may mắn nhất sẽ đến với các thiên thần nhỏ của gia đình", một số người viết.

Tuy nhiên vẫn có những người không ủng hộ cách làm của Josy. Họ lo ngại việc sinh con trong nước biển có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ bởi lo ngại bị nhiễm trùng, thiếu vệ sinh.

Josy Cornelius bế con được vài ngày tuổi sau khi tự sinh trên biển Caribe, cuối năm 2023. Ảnh: @oceanbirthmom

Năm 2022, vợ chồng Josy từng vấp phải sự chỉ trích khi chia sẻ khoảnh khắc sinh con thứ tư tại bãi biển Playa Majagual của Nicaragua, không cần hộ lý.

Không có số liệu thống kê về số trường hợp sinh tự do trên thế giới mỗi năm, nhưng con số này được cho là rất nhỏ. Cách sinh này từng gây tranh cãi khi vào năm 2018, một người phụ nữ ở California, Mỹ chuyển dạ suốt 6 ngày và đứa trẻ bị chết do không có sự can thiệp kịp thời của y tế.

Y tá hộ sinh Liesel Teen, người sáng lập Mommy Labour Nurse chia sẻ: "Sinh con không cần trợ giúp không phải là điều tôi từng khuyến nghị. Đặc biệt, sinh con trên biển tiềm ẩn nhiều rủi ro như nhiệt độ nước, sự thất thường của thủy triều, sóng cũng như nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc mầm bệnh có hại trong nước".

Giáo sư Asma Khalil, phó chủ tịch trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoàng gia (ROCG), cho biết phụ nữ có quyền sinh con trong môi trường mà họ cảm thấy thoải mái.

"Nhưng điều quan trọng nhất là đề cao tính an toàn. Không phải mọi ca sinh đều không xảy ra biến chứng và sự chậm trễ trong việc tiếp cận hỗ trợ y tế đều gây ra hậu quá khó lường", giáo sư Asma nói. Chuyên gia cũng khuyên dù sinh tại nhà hay ở bất cứ đâu cũng nên có sự hỗ trợ của hộ sinh để đảm bảo an toàn.

Jossi và chồng cô ấy Benni, 43 tuổi, di cư từ Đức đến Nicaragua sinh sống. Ảnh: @oceanbirthmom

Bất chấp những quan điểm trái chiều, Josy tin việc sinh nở tự do vẫn an toàn nếu nắm vững các kiến thức. Sự ra đời của bé Maui đã giúp gia đình cô hoàn thành mục tiêu sinh các con dưới biển.

"Năm người con của tôi đều sinh ra từ năm vùng biển trên thế giới. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất", bà mẹ năm con nói.

Minh Phương (Theo Dailymail)