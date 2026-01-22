Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch vì bỏ cơm, chỉ ăn trái cây giảm cân

Trung QuốcNgười phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, chỉ số đường huyết vọt lên mức 600 mg/dL do chế độ ăn kiêng cực đoan chỉ toàn hoa quả.

Ca bệnh được bác sĩ Lin Yi-hsin, Trưởng khoa Nội tiết và Chuyển hóa, Bệnh viện Tai-An, chia sẻ trong chương trình "Sống khỏe" của kênh truyền hình Era MUCH hôm 18/1, theo China Times. Bác sĩ Lin cho hay người phụ nữ này đã thay thế hoàn toàn bữa sáng và bữa trưa bằng hoa quả và salad để giảm cân. Bà thường tiêu thụ một hộp trái cây lớn vào buổi sáng và ăn kết hợp tới 7 loại quả khác nhau thay cho bữa trưa. Dù đạt được mục tiêu giảm 10 kg chỉ trong một tháng nhờ cảm giác no ảo từ chất xơ, thể trạng của bà không hề cải thiện mà còn suy kiệt dần.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện chỉ số đường huyết của bệnh nhân vọt lên mức 600 mg/dL, dẫn đến biến chứng nhiễm toan ceton do tiểu đường, một tình trạng cấp cứu nội khoa nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong lên đến 15%. Chuyên gia Nội tiết và Chuyển hóa giải thích lượng đường fructose dồi dào trong trái cây khi được nạp quá mức vào cơ thể sẽ thúc đẩy đường huyết tăng cao đột biến.

Ảnh minh họa: Tasting Table

Hơn nữa, bệnh nhân vốn có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường, khiến bà thuộc nhóm nguy cơ cao do các yếu tố di truyền. Việc duy trì thói quen ăn uống thiếu cân đối trong thời gian dài đã trở thành "ngòi nổ" khiến bệnh tiểu đường khởi phát sớm và tiến triển nhanh thành biến chứng cấp tính, buộc bệnh nhân phải điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu (ICU) trong nhiều ngày.

Bên cạnh các tác động từ môi trường, bác sĩ Lin cũng nhấn mạnh đến yếu tố di truyền đối với bệnh tiểu đường type 2. Theo các nghiên cứu y khoa, nếu cả cha và mẹ đều mắc bệnh, con cái sẽ có tới 70% nguy cơ gặp tình trạng tương tự trong tương lai. Con số này là khoảng 40% nếu chỉ có một phụ huynh tiền sử bệnh. Tuy nhiên, thời điểm khởi phát và mức độ nghiêm trọng của bệnh lại phụ thuộc vào thói quen sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Với trường hợp bệnh nhân trên, sau khi trải qua liệu trình điều trị bằng insulin, bù dịch và thiết lập lại chế độ ăn nghiêm ngặt, chỉ số đường huyết của bà dần ổn định và được xuất viện.

Bình Minh (Theo China Times)