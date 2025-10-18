Người phụ nữ 27 năm chỉ ở trong nhà

Ba LanMirella, 42 tuổi, vừa được phát hiện sống trong căn hộ ở thành phố Świętochłowice gần ba thập kỷ không bước ra ngoài, không gặp ai ngoài cha mẹ ruột.

Ngày 29/7, cảnh sát thành phố Świętochłowice nhận được cuộc gọi từ hàng xóm báo có tiếng cãi vã dữ dội trong một căn hộ chung cư. Khi họ đến nơi, người phụ nữ 81 tuổi mở cửa, nói vừa cãi nhau với chồng.

Tuy nhiên, trong lúc làm việc, cảnh sát phát hiện con gái chủ nhà là cô Mirella, người từng được báo đã rời thành phố từ tháng 1/1998, khi mới 15 tuổi. Mirella trong tình trạng kiệt sức, chân có vết thương hở.

Theo Paweł Nowicki, Dịch vụ y tế khẩn cấp vùng Katowice, khi được hỏi, Mirella xác nhận đã không ra khỏi căn hộ trong suốt những năm qua. "Khi bước ra cầu thang, cô ấy nói rằng không ngờ cầu thang lại trông khác đến vậy", ông Nowicki kể lại.

Các bác sĩ cho biết Mirella suy kiệt, thiếu dinh dưỡng trầm trọng và nhiễm trùng nặng, có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Cô Mirella từng là học sinh trung học ở Świętochłowice. Năm 1998, cô đột ngột nghỉ học chỉ sau bốn tháng nhập học. Cha mẹ nói với nhà trường rằng con gái "bị bệnh và sẽ không quay lại". Sau đó, họ thông báo với hàng xóm Mirella đã "được đoàn tụ với gia đình ruột".

Một số hàng xóm chia sẻ chưa từng thấy cô xuất hiện. Vì cha mẹ Mirella vẫn sinh hoạt bình thường, đóng tiền điện nước đầy đủ, nên không ai nghi ngờ.

Trong căn phòng nơi Mirella ở, cảnh sát tìm thấy đồ chơi thời thơ ấu, sách vở cũ và đồ đạc gần như không thay đổi suốt hàng chục năm.

Khi được hỏi lý do không rời khỏi nhà, Mirella nói gặp vấn đề về sức khỏe và học tập, từng cảm thấy xấu hổ vì đôi chân đau yếu. Càng ở lâu trong nhà, cô càng không muốn ra ngoài.

Sau khi được phát hiện, Mirella phải nằm viện điều trị gần hai tháng. Ngày 14/10, cảnh sát thông báo đã mở cuộc điều tra khả năng có hành vi giam giữ, lạm dụng hoặc bỏ mặc từ cha mẹ cô hay không nhưng đến nay chưa có kết luận chính thức. Mirella phủ nhận bị nhốt trái ý muốn, cho biết cửa nhà bố mẹ luôn mở.

Câu chuyện về Mirella gây chấn động khắp Ba Lan. Nhiều người đã quyên góp giúp cô bắt đầu lại cuộc sống.

