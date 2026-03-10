Người Philippines xếp hàng đổ xăng trước khi giá tăng vọt

Người đi xe máy, ôtô xếp hàng dài trước các cây xăng ở Philippines, trước khi giá xăng dầu bắt đầu tăng từ 10/3 do ảnh hưởng của chiến sự Iran.

Bộ trưởng Năng lượng Philippines Sharon Garin trong cuộc họp báo chiều 9/3 cho hay giá xăng sẽ tăng từ 7 peso đến 13 peso (0,12-0,22 USD) tùy loại vào ngày 10/3, do ảnh hưởng từ chiến sự Iran.

Theo biểu đồ được Bộ trưởng Garin công bố, giá dầu diesel tăng từ 17 peso tới 24 peso (0,29-0,4 USD) mỗi lít, còn giá dầu hỏa sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tăng từ 32 đến 38,50 peso mỗi lít.

Với mức điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON 95 sẽ tăng lên 1,02-1,5 USD/lít, dầu diesel lên 1,19-1,62 USD/lít, dầu hỏa có giá 1,98-2,47 USD/lít từ hôm nay, theo hãng thông tấn Philippines (PNA). Giá xăng dầu ở Philippines thay đổi tùy theo nhà cung cấp.

"Các bạn phải nhớ rằng mức giá này không do Bộ Năng lượng điều tiết", bà Garin nói. "Những gì chúng tôi có thể làm là giám sát và yêu cầu các công ty xăng dầu giải thích lý do tăng giá, chứ không thể áp đặt".

Người dân xếp hàng đổ xăng ở Quezon City, Philippines, ngày 9/3. Ảnh: AFP

Tại một trạm xăng ở Metro Manila, xe máy, taxi và ôtô xếp hàng dài dưới cái nắng gay gắt. Nhân viên trạm xăng Enrico Guda, 31 tuổi, cho biết khoảng 1.000 xe đã tới trạm để đổ xăng, gấp đôi mức thường ngày, khi khách hàng tìm cách đổ đầy bình trước khi giá tăng.

"Dòng xe bắt đầu xuất hiện từ 24 giờ trước. Sáng, chiều, cả lúc rạng sáng", Guda nói.

Trước đó, Tổng thống Ferdinand Marcos đã ban hành chế độ làm việc 4 ngày một tuần đối với cơ quan chính phủ để tiết kiệm nhiên liệu. Nhiều nước châu Á cũng đang cân nhắc tạm dừng xuất khẩu xăng dầu, áp giá trần và cân nhắc sử dụng kho dự trữ chiến lược để ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Francis Aranda, sinh viên đại học 25 tuổi, cho hay việc giá xăng tăng vọt khiến cuộc sống của cậu rất khó khăn. "Hôm nay tôi sẽ đổ đầy bình, dùng luôn một nửa số tiền xăng xe trong tuần để không phải lo lắng trong vài ngày tới nếu cuộc chiến ở Iran kéo dài", Aranda nói.

Giấy dán báo hết hàng tại một cây xăng ở Manila ngày 9/3. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Philippines Randulf Tuano thông báo cảnh sát sẽ giám sát các cây xăng, thu thập bằng chứng về hành vi trục lợi hoặc đầu cơ.

Các tuyến phà mỗi ngày đón hàng chục nghìn người di chuyển giữa các đảo của Philippines cũng đang tăng giá vé. Starlite Ferries, đơn vị vận hành phà tương đối nhỏ ở miền trung Philippines, thông báo giá vé sẽ tăng 25% từ ngày 10/3 cho cả hành khách và hàng hóa. Montenegro Shipping Lines, đơn vị vận hành đội tàu gồm 48 chiếc, cho biết giá sẽ tăng 10-20% từ ngày 23/3.

Tuần trước, Tổng thống Marcos đã đề nghị quốc hội cho phép ông hạ thuế xăng dầu nếu giá dầu thô vượt quá 80 USD/thùng và đã đệ trình văn bản vào ngày 9/3, khi giá dầu thô Brent và giá dầu thô Mỹ WTI có lúc tăng vọt lên gần 120 USD một thùng, lần đầu tiên kể từ đầu năm 2022.

Giá dầu thế giới ngày 10/3 quay đầu giảm gần 7%, với dầu thô Brent là 92,4 USD; dầu thô Mỹ WTI là 88,3 USD, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Israel đã đạt các mục tiêu và cuộc chiến với Iran "sẽ sớm kết thúc", nhưng không nêu thời điểm cụ thể.

Hồng Hạnh (Theo AFP)