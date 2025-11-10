Người Philippines kể cảnh 'như tận thế' trong siêu bão Fung Wong

Siêu bão Fung Wong tấn công Philippines trong đêm, mang theo mưa lớn và gió hú "như tận thế", khiến nhiều người sợ hãi, thức trắng cầu nguyện.

Từ ngày 9/11, ngay trước khi siêu bão Fung Wong đổ bộ, sóng lớn đã tràn lên, nhấn chìm ngôi làng ven biển Sinbanali gần thủ đô Manila của Philippines. Nhiều người dân địa phương đã buộc phải rời bỏ nhà cửa, sơ tán tới nơi trú ẩn giữa trận mưa xối xả.

Ivy Villamor, cư dân làng Sinbanali, cho biết tiếng gió hú ghê sợ do Fung Wong gây ra cùng với những hình tàn phá mà cơn bão Kalmaegi để lại tuần trước đã khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô đã cùng gia đình sơ tán tới một trường tiểu học ở thành phố Bacoor vì không muốn bị sóng cuốn ra biển.

Sóng lớn do siêu bão Fung Wong gây ra ở Gigmoto, tỉnh Catanduanes, Philippines ngày 9/11. Ảnh: Reuters

"Gió hú, mưa không ngớt. Như thể tận thế đang đến", cô kể, mô tả tiếng gió "có lẽ còn to hơn cả tiếng máy bay".

"Sóng bắt đầu gầm rú vào khoảng 7h sáng. Khi sóng đánh vào đê chắn sóng, tôi cảm thấy mặt đất như rung chuyển", cư dân Edson Casarino trên đảo Catanduanes, kể về trải nghiệm đáng sợ trong siêu bão Fung Wong.

Siêu bão Fung Wong đổ bộ vào tỉnh Aurora trên đảo Luzon tối 9/11. Nhờ chủ động sơ tán sớm, Philippines chỉ ghi nhận 5 trường hợp tử vong vì bão, thấp hơn rất nhiều con số hơn 200 người do Kalmaegi gây ra. Tuy nhiên, hơn 1.000 ngôi nhà đã bị hư hại do mưa bão.

"Chúng tôi không thể ngủ được vì gió mạnh đập vào mái tôn và cây cối gãy đổ", Romeo Mariano, người đang trú ẩn cùng bà ngoại tại nhà ở tỉnh Isabela, nói.

Filomina Mariano, cư dân 69 tuổi ở thành phố Santiago, cũng thức trắng đêm và cùng các cháu cầu nguyện an toàn, chờ cơn bão đi qua.

Ngôi nhà bị bão Fung Wong phá hủy tại Viga, tỉnh Catanduanes, Philippines ngày 9/11. Ảnh: AFP

Hơn 130 ngôi làng ở phía bắc Philippines đã bị ngập lụt do ảnh hưởng của Fung Wong, theo AP. Fung Wong là cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Philippines kể từ đầu năm.

Công tác khắc phục hậu quả của cơn bão Kalmaegi tại Cebu và Davao, những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, đã bị gián đoạn để tập trung nguồn lực ứng phó Fung Wong. "Nhưng nguồn ngân sách của chúng tôi bắt đầu cạn kiệt do số lượng lớn các trường hợp khẩn cấp", Butch Meily, chủ tịch Quỹ Chống chịu Thảm họa Philippines, nói.

Thanh Tâm (Theo CNN, Guardian, AFP)