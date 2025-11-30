Người Philippines biểu tình phản đối tham nhũng trong chống lũ

Hàng nghìn người Philippines biểu tình phản đối quan chức, nghị sĩ và chủ công ty xây dựng "biển thủ hàng tỷ USD" trong các dự án chống lũ ở nước này.

Đám đông hôm nay tuần hành trên đường phố thủ đô Manila, yêu cầu giới chức nhanh chóng truy tố những nghị sĩ và quan chức dính líu đến các "dự án ma" trong nỗ lực chống lũ lụt của Philippines.

Khoảng 10.000 người tham gia biểu tình, trong khi giới chức huy động hơn 17.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh, dựng hàng rào dây thép gai ngăn đám đông kéo đến Phủ Tổng thống. Một số người biểu tình thậm chí còn yêu cầu Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. từ chức.

Cách đó khoảng 10 km, một nhóm biểu tình khác diễu hành dọc theo đại lộ EDSA, nơi diễn ra cuộc cách mạng Phong trào Quyền lực Nhân dân góp phần lật đổ cha của ông Marcos năm 1986, và kêu gọi "bỏ tù ngay lập tức" các quan chức tham nhũng.

Người biểu tình đối đầu cảnh sát chống bạo động gần Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila ngày 30/11. Ảnh: AFP

Sự phẫn nộ về "các dự án kiểm soát lũ lụt ma" đã tăng lên suốt nhiều tháng qua tại đất nước 116 triệu dân này, nơi nhiều thị trấn hứng chịu hậu quả thảm khốc do mưa lũ gây ra những tháng gần đây.

Tổng thống Marcos hồi tháng 8 tới kiểm tra các dự án thi công đập chống lũ ở thành phố Iloilo và phát hiện ra đây là "dự án ma", với các công trình kiểm soát lũ lụt không đạt chất lượng và chậm tiến độ, khiến tình hình ngập lụt nghiêm trọng hơn.

Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Philippines cho biết 70% ngân sách phân bổ cho các dự án chống lũ đã bị tham nhũng. Bộ Tài chính Philippines ước tính nền kinh tế đã mất tới 2 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2025 do tham nhũng từ dự án kiểm soát lũ. Tổ chức Hòa bình Xanh cho rằng con số thực tế có thể lên tới gần 18 tỷ USD.

Một số quan chức, nghị sĩ Philippines, trong đó có em họ của Tổng thống Marcos, bị cáo buộc dính líu đến bê bối này. Vài ngày trước, 8 nhân viên Bộ Công trình Công cộng và Cao tốc bị bắt liên quan đến tham nhũng trong các dự án chống lũ và chính phủ cam kết "những con cá lớn sẽ sớm lộ diện".

Chủ tịch Hạ viện Philippines, người có liên quan tới dự án, đã nộp đơn từ chức dù vẫn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Lãnh đạo Thượng viện Philippines cũng bị phế truất sau khi xuất hiện thông tin một nhà thầu trong dự án chống lũ đã quyên tiền cho chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2022.

Nghệ sĩ Jessie Wanaluvmi J, 20 tuổi, tham gia biểu tình và cho rằng có những người đã chết vì nạn tham nhũng trong các dự án chống lũ. Azon Tobiano, 68 tuổi, người dẫn theo cháu gái, cho biết bà tham gia biểu tình sau khi thấy lời kêu gọi hành động trên mạng xã hội.

"Tôi thực sự hy vọng công lý sẽ được thực thi. Tôi hy vọng Tổng thống sẽ kiên quyết bỏ tù những người phải chịu trách nhiệm, dù là người thân hay thượng nghị sĩ", bà nói.

Philippines từng xảy ra rất nhiều vụ bê bối liên quan công quỹ, trong đó các chính trị gia cấp cao bị kết tội tham nhũng nhưng hiếm khi phải chịu án tù nghiêm khắc.

Người biểu tình Cuitlauzina Cerbito, 23 tuổi, cho rằng các vấn đề này mang tính "hệ thống". "Để thay đổi những điều này, không thể chỉ một cá nhân, mà phải là tất cả chúng ta cùng nhau hành động", cô nói.

Huyền Lê (Theo AFP, AP)