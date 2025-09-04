Người nước ngoài tặng đồ ăn cho shipper ở Indonesia

Khi tài xế người Indonesia Rizky Azhar nhận order giao đồ ăn từ người đặt ở Malaysia, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy đơn hàng đó dành tặng mình.

Trong tin nhắn gửi trên ứng dụng giao hàng hôm 3/9, người đặt đồ ăn cho hay đĩa cơm bò là món quà tặng cho Rizky. Đây là một phần trong làn sóng người dân các nước xung quanh Indonesia tặng đồ ăn cho shipper quốc gia này để bày tỏ tình đoàn kết, giữa làn sóng biểu tình kéo dài một tuần qua phản đối tình trạng bất bình đẳng về thu nhập.

"Chúng tôi rất ngạc nhiên khi những ngày gần đây, một số người nước ngoài bày tỏ sự quan tâm đến mình", Rizky nói sau một ngày công việc ảm đạm do nhiều trường học và văn phòng ở Jakarta đóng cửa vì biểu tình.

Pratiwi Ariyanti, 38 tuổi, tài xế xe công nghệ Indonesia, lái xe đi sau khi nhận đơn tặng đồ ăn từ một khách hàng ở nước ngoài qua ứng dụng, tại Jakarta ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Người tặng Rizky đĩa cơm bò là Ayman Hareez Muhammad Adib, sống ở Malaysia, cách thủ đô Indonesia hơn 1.100 km. Sau khi đọc tin tức về cuộc biểu tình của tài xế giao hàng và sinh viên ở Indonesia phản đối bất bình đẳng thu nhập, anh quyết định hành động.

"Tôi thể hiện ủng hộ với những gì đang xảy ra ở Indonesia bằng cách tặng đồ ăn cho các shipper ở đó", Adib, chàng trai 23 tuổi ở Kuala Lumpur, bày tỏ.

Cuộc biểu tình ở Indonesia bắt đầu từ ngày 25/8 nhằm phản đối bất bình đẳng thu nhập giữa dân thường và các nhà lập pháp, sau khi truyền thông đưa tin 580 nhà lập pháp nước này từ năm ngoái được hưởng trợ cấp nhà ở 50 triệu rupiah (3.041 USD) mỗi tháng, bên cạnh lương, cao gấp 10 lần lương tối thiểu ở Jakarta.

Những người chỉ trích cho rằng khoản trợ cấp quá cao trong thời điểm hầu hết người dân sống khó khăn vì thuế, sinh hoạt phí cao, tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Biểu tình leo thang từ 29/8 khi xe cảnh sát cán chết Affan Kurniawan, tài xế vừa hoàn thành đơn giao hàng gần đám đông biểu tình ở tòa nhà quốc hội.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, hơn 700 người bị thương trong các cuộc biểu tình, nhiều ngôi nhà bị cướp bóc trong lúc hỗn loạn, trong đó có nhà của các quan chức chính phủ và nghị sĩ. Khoảng 1.200 người đã bị bắt sau một tuần bạo loạn.

Tuần trước, trên một con phố lớn ở Jakarta, hàng trăm tài xế đã lái xe máy theo xe chở quan tài Affan đến nghĩa trang. Đa số họ làm việc cho Grab và Gojek, do công ty công nghệ lớn nhất Indonesia là GoTo điều hành.

Các nhà hoạt động và thành viên công đoàn cùng các tài xế tập trung gần khu phức hợp Tượng đài Quốc gia ở Jakarta ngày 4/9. Ảnh: Reuters

Một phát ngôn viên của Grab cho biết số lượng đơn hàng từ nước ngoài tới địa chỉ ở Indonesia tăng lên trong tuần qua, nhưng từ chối tiết lộ mức tăng và tên quốc gia cụ thể. Tyas Widyastuti, giám đốc bộ phận di chuyển và hậu cần của Grab, cho biết các đơn hàng chủ yếu đến từ Đông Nam Á và Đông Á.

Một phát ngôn viên của GoTo cho hay tính năng 'Treat Your Driver' (Tặng quà tài xế) của công ty "đã được khách hàng hoan nghênh trong thời gian này như một cử chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết với các tài xế", nhưng không nói rõ những đơn hàng này có được đặt từ nước ngoài hay không.

Tình trạng bạo loạn lan rộng, ảnh hưởng 32 trên 38 tỉnh thành đã khiến Tổng thống Prabowo Subianto phải thu hồi một số ưu đãi cho các nghị sĩ, trong đó có khoản trợ cấp nhà ở.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia nói rằng một trong 7 cảnh sát có mặt trên chiếc xe cán chết nam tài xế đã bị sa thải sau phiên điều trần về đạo đức. Chưa rõ 6 người còn lại sẽ bị xử lý như thế nào.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)