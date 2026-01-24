Người nước ngoài 'sốc lạnh' trong mùa đông Hà Nội

Xem video hai khách New Zealand run cầm cập vì lạnh ở Hà Giang cuối tháng 12/2025, anh Carey bật cười vì mình cũng từng rơi vào cảnh đó khi "coi thường mùa đông Việt Nam".

"Nhiều người đến từ xứ lạnh như tôi đã phải trả giá vì đánh giá thấp mùa đông miền Bắc Việt Nam. Không ai tưởng tượng nhiệt độ xấp xỉ 10 độ lại lạnh đến thế", Carey, 34 tuổi, quê ở Nottingham (Anh) nói.

Năm 2017, chàng trai người Anh cùng bạn gái đến Việt Nam du lịch. Sau khi đi dọc đất nước, họ chọn Hà Nội làm nơi định cư. Cuối tháng 11 năm đó, khi không khí bắt đầu chuyển lạnh, Carey vẫn chủ quan. "Trong hình dung của chúng tôi, Việt Nam là xứ nhiệt đới, ấm áp quanh năm", anh kể.

Từng sống ở Nottingham và Scotland, nơi mùa đông nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 0 độ C, Carey tự tin mình quen chịu lạnh. Nghe dự báo thời tiết Hà Nội sắp có đợt lạnh, anh không chuẩn bị áo ấm. Nhưng thực tế đã chứng minh anh sai lầm. Sau 30 km đi bằng xe máy từ Long Biên (Hà Nội) sang Bắc Ninh, anh tưởng mình đã "đóng băng" trên đường. Khi dừng lại, Carey ngồi run bần bật suốt nửa tiếng chưa hoàn hồn.

"Đến bây giờ chuyến đi đó vẫn là nỗi ám ảnh", Carey nhớ lại. Tại Anh, hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện hay ôtô cá nhân đều có sưởi, việc chịu lạnh chỉ diễn ra vài phút đi bộ. Còn ở Hà Nội, anh thường rơi vào cảnh "sốc nhiệt".

Người Hà Nội trong giá rét, tháng 1/2024. Ảnh: Giang Huy

Về sau Carey nhận ra việc di chuyển với tốc độ 60 km/h trong buổi sáng mùa đông tạo ra hiện tượng "gió tản nhiệt" (wind chill), khiến nhiệt độ cảm nhận thấp hơn nhiều so với thực tế. Cái lạnh cộng hưởng với độ ẩm cao ngấm vào lớp quần áo mỏng, tạo cảm giác buốt giá "như cắt vào da thịt". Để chống chọi, Carey phải quay lại thói quen ở xứ băng tuyết như đeo găng tay, quàng khăn kín, mặc thêm quần giữ nhiệt và đi 2-3 đôi tất.

Một cú sốc văn hóa khác với Carey là kiến trúc nhà ở. Tại châu Âu, các tòa nhà được xây dựng để giữ nhiệt, bước vào nhà là thấy ấm. Ngược lại, nhà cửa và quán xá ở Hà Nội thường thiết kế thông thoáng để đón gió mát mùa hè. "Vào mùa đông, nhiệt độ trong nhà gần như không khác bên ngoài, thậm chí nền gạch men còn khiến chân tay tê buốt hơn", anh nhận xét.

Sau hai mùa đông nếm trải cái rét ở Hà Nội, vợ chồng Carey không chịu nổi, quyết định chuyển vào TP HCM.

Không chỉ Carey, nhiều người nước ngoài sống tại Việt Nam thừa nhận đã bất ngờ vì mức độ lạnh của mùa đông miền Bắc. Trên diễn đàn Reddit Việt Nam và các hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều expat cho rằng họ có thể thoải mái với cái lạnh khô ở châu Âu dù nhiệt độ xuống âm 15-20 độ nhưng không chịu nổi cái lạnh ẩm "thấu xương" ở Việt Nam. Một số du khách Nga chia sẻ trên các blog du lịch rằng họ "sốc" khi nhiệt độ chỉ 6–7 độ C nhưng cảm giác lạnh như đông cứng, đặc biệt khi di chuyển bằng xe máy.

Video hai vị khách người New Zealand run cầm cập, cầm cốc nước không vững trong cái lạnh ở Hà Giang hồi cuối tháng 12/2025 thu hút hơn 4 triệu lượt xem và một lần nữa khuấy động các chia sẻ về "kỷ niệm sốc nhiệt trong mùa đông Hà Nội" của cộng đồng expat.

Vincent trong chuyến du lịch ở Sóc Sơn, Hà Nội, năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vincent, một người Mỹ sống tại Hà Nội 8 năm, cũng mất nhiều thời gian để thích nghi. Quê ở bang Arkansas, nơi mùa đông khắc nghiệt hơn nhiều, nhưng Vincent thấy nghịch lý khi sang Việt Nam: anh phải mặc nhiều áo hơn khi ở Mỹ.

"Ở quê nhà, cái lạnh chỉ thoáng qua khi tôi chạy từ nhà ra xe hơi. Còn ở đây, lối sống vỉa hè và văn hóa xe máy buộc con người phải phơi mình trước thời tiết", Vincent lý giải. Bên cạnh đó, việc thiếu hệ thống sưởi trung tâm trong các căn hộ khiến cái lạnh dường như kéo dài dai dẳng cả ngày lẫn đêm.

Dù vậy, sau nhiều năm, Vincent đã tìm ra cách tận hưởng mùa đông nhiệt đới. Anh học người Việt uống trà nóng, ăn phở sốt vang và trang bị găng tay gắn liền xe máy.

"Khi đã quen, đây lại là khoảng thời gian tôi thích nhất trong năm vì không khí trầm lắng và những món ăn đường phố trở nên ngon hơn hẳn", anh nói.

Người nước ngoài 'sốc lạnh' trong mùa đông Hà Nội Hai du khách New Zealand run cầm cập vì rét trong chuyến đi tour ở Hà Giang, tháng 12/2025. Video: Thanh Thảo

Ngọc Ngân