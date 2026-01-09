Người nước ngoài 'săn' áo dài chụp ảnh Tết Việt

Trào lưu người nước ngoài mặc áo dài du xuân bùng nổ tại Hà Nội, TP HCM dịp cận Tết 2026, khiến dịch vụ cho thuê "cháy hàng", nhiều cửa tiệm doanh thu tăng gấp 10 lần.

Đầu tháng 1, cô gái Singapore Sian Nem, 27 tuổi, cùng nhóm bạn chi gần 6 triệu đồng cho buổi chụp hình áo dài tại hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội. Từng đến Việt Nam và mê mẩn ẩm thực ở đây nhưng năm nay động lực lớn nhất kéo Sian trở lại là trào lưu "mặc thử áo dài" (Trying on Ao Dai) đang lan truyền trên mạng xã hội.

"Thấy du khách khắp nơi chia sẻ ảnh mặc áo dài, tôi nhận ra trang phục này không chỉ dành cho người Việt. Tôi muốn hóa thân thành một cô gái Hà Nội để hòa chung không khí Tết", Sian nói.

Sian Nem, (giữa), 27 tuổi, người Singapore cùng nhóm bạn chụp ảnh áo dài tại hồ Hoàn Kiếm, tháng 1/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Để có bộ ảnh ưng ý, nhóm của Sian phải đặt lịch thợ ảnh và trang điểm trước hai tháng. Cô bất ngờ khi giá thuê trang phục chỉ từ 150.000 đến 350.000 đồng, mức giá "quá rẻ" so với trải nghiệm mang lại.

Tại phố đi bộ hồ Gươm, Sian choáng ngợp khi thấy hàng nghìn cô gái Việt xúng xính áo dài. Cô nhận ra, khác với Singapore - nơi trang phục truyền thống thường chỉ xuất hiện dịp lễ trọng đại, tại Việt Nam, áo dài hiện diện khắp mọi nơi. "Người Việt thực sự trân trọng di sản của họ. Đây là lần đầu tôi mặc đồ truyền thống một cách đời thường và thoải mái đến thế", nữ du khách 27 tuổi chia sẻ.

Cách hồ Hoàn Kiếm vài km, tại chợ Đồng Xuân, chàng trai người Mỹ Michael, 23 tuổi, chọn trải nghiệm khác biệt. Anh diện áo dài đỏ rực, ôm bó lay ơn, len lỏi qua dòng người xe tấp nập để tìm góc chụp. "Khi dạo quanh chợ, tôi cảm thấy rạo rực, cảm nhận được nhịp sống vội vàng, tất bật buôn bán, sắm Tết của người Việt", Michael nói.

Được bạn gái người Việt kể về phong tục mặc đồ màu sắc sặc sỡ để cầu may, Michael rất hào hứng. Sự xuất hiện của anh nhanh chóng trở thành tâm điểm ở khu chợ. Nhiều tiểu thương cười tươi, khen "Tây mặc áo dài đẹp như rể Việt" khiến chàng trai Mỹ vừa ngượng ngùng vừa thích thú. "Tà áo dài như tấm vé thông hành kỳ diệu, giúp xóa nhòa khoảng cách giữa tôi và người dân địa phương", Michael nói.

Michael (phải), 23 tuổi, ở California, Mỹ chụp áo dài Tết tại chợ Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, tháng 1/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa "Ao dai Viet Nam", "Tet holiday in Viet Nam" đang thu hút hơn 500.000 lượt tìm kiếm. Làn sóng này tác động trực tiếp đến thị trường dịch vụ.

Chị Linh Chi, chủ cửa hàng trên phố Nguyễn Siêu, phường Hoàn Kiếm cho biết tiệm liên tục đón hàng trăm lượt khách quốc tế mỗi tháng, chủ yếu từ Nhật Bản, Singapore, Philippines. Để chiều khách, chị nhập thêm nhiều áo kích cỡ lớn (tới 120 kg) và chỉnh sửa phom dáng cho phù hợp người nước ngoài. Cửa hàng còn mở thêm gói dịch vụ chụp ảnh trọn gói (tour photography) tại các điểm di tích để tăng trải nghiệm.

"Nhiều khách yêu cầu đu trend chụp ảnh Tết, chúng tôi đã cung cấp thêm dịch vụ chụp này, check-in ở các điểm như chợ Đồng Xuân, phố cổ, di tích lịch sử cho khách quốc tế", chủ cửa hàng nói.

Người nước ngoài đu trend chụp ảnh áo dài Tết ở Việt Nam Khách nước ngoài đổ xô thuê áo dài chụp Tết tại một cửa hàng trên phố Nguyễn Siêu, phường Hoàn Kiếm, tháng 1/2026. Video: Linh Chi’s Ao Dai Rental

Tại TP HCM, 5 cơ sở của chị Như Minh ở phường Sài Gòn cũng ghi nhận lượng khách ngoại tăng đột biến, gấp 10 lần cùng kỳ mọi năm. "Trước đây khách Tây chỉ thuê đồ dịp cưới hỏi khi kết hôn với người Việt, nay họ chủ động thuê mặc chơi Tết. Chúng tôi đang phải gấp rút may thêm các mẫu size lớn", chị Minh cho hay.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, đánh giá đây là tín hiệu tích cực, minh chứng Việt Nam đang định vị thương hiệu là điểm đến giàu bản sắc văn hóa. Các xu hướng trên mạng xã hội cùng sự quảng bá của những người có sức ảnh hưởng (KOL) đã góp phần kích thích nhu cầu trải nghiệm thực tế, đóng góp vào con số hơn 20 triệu lượt khách quốc tế năm 2025.

Ông Đạt kiến nghị ngành du lịch nên học tập Nhật Bản, Hàn Quốc để chuẩn hóa dịch vụ cho thuê trang phục, biến đây thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, từ đó thúc đẩy ngành may mặc và xuất khẩu văn hóa tại chỗ.

Monica Niebrit, 26 tuổi, người Mỹ chụp ảnh tại một tiệm làm khuôn bánh thủ công phố Hàng Quạt, phường Hoàn Kiếm, tháng 12/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không chọn sự náo nhiệt, Monica Niebrit, 26 tuổi, quốc tịch Mỹ lại diện áo dài tìm đến những tiệm trà đá vỉa hè phố Phan Huy Ích hay tiệm khuôn bánh thủ công phố Hàng Quạt (Hà Nội). Ngồi bên hiên nhà cổ, ngắm cành đào đỏ thắm, Monica cảm nhận được sự bình yên của Tết Việt.

"Tôi yêu văn hóa nơi này và hy vọng một ngày sẽ được sống hẳn tại đây", cô gái Mỹ nói về dự định đón cái Tết cổ truyền đầu tiên ở Việt Nam.