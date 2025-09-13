Người nước ngoài rút súng đe dọa trong quán bar

Đà NẵngVernazz Joseph Alexander, 37 tuổi, bị cáo buộc rút súng ngắn đe dọa người có mâu thuẫn với mình tại quán bar, khu phố tây An Thượng.

Ngày 13/9, Vernazz Joseph Alexander (chưa rõ quốc tịch) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tạm giữ để điều tra hành vi Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Vernazz Joseph Alexander tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra, khoảng 3h ngày 5/9, Joseph Alexander cùng con gái đến vui chơi tại quán bar trên đường An Thượng 32, phường Ngũ Hành Sơn, và xảy ra mâu thuẫn với một người khách.

Joseph Alexander sau đó quay về nơi ở trên đường Lê Cao Lãng (phường Cẩm Lệ) - cách phố tây An Thượng khoảng 8 km, lấy khẩu súng ngắn rồi quay lại quán bar. Anh ta rút súng "dằn mặt" đối thủ rồi bỏ đi.

Đêm 12//9, cảnh sát kiểm tra hành chính căn hộ anh ta thuê ở đường Lê Cao Lãng, phát hiện trong tủ quần áo một khẩu súng ngắn ký hiệu CF98-9, trong hộp tiếp đạn có 12 viên.

Joseph Alexander khai mua khẩu súng này tại Campuchia với giá 700 USD từ cuối năm 2024, nhằm mục đích phòng thân.

Vernazz Joseph Alexander nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019 và sinh sống ở nhiều tỉnh thành như Lào Cai, TP HCM, Gia Lai, Cần Thơ, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Đến tháng 4 năm nay anh ta chuyển đến Đà Nẵng.

Ngọc Trường