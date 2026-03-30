Người nước ngoài 'phát sốt' với tình ca Việt

Say mê giai điệu bắt tai của các bản tình ca buồn được phối lại, nhiều người nước ngoài miệt mài học tiếng Việt để "đu trend", đưa nhạc Việt lan tỏa toàn cầu.

Cách đây hai tháng, nhạc Việt Nam vẫn còn hoàn toàn xa lạ với Darren Stoker, 37 tuổi, người Anh. Giờ đây, danh sách nhạc trên điện thoại của anh ngập tràn các bản remix như "Cánh hoa héo tàn" hay "Mùa đông không lạnh". Darren bị cuốn hút bởi sự tương phản thú vị: giai điệu sôi động, bắt tai nhưng ẩn sau là ca từ giàu tự sự.

"Mạng xã hội của tôi ngập tràn hình ảnh du khách quốc tế nhảy theo các ca khúc này tại Việt Nam. Điều đó khiến tôi muốn 'đu trend' ngay lập tức", anh nói.

Darren cho biết ở phương Tây, nhạc nhảy và tình ca thường mang ranh giới tách biệt. Nhưng nhạc Việt hiện đại có khả năng biến những nỗi buồn da diết thành vũ điệu năng lượng. Để hiểu rõ hơn về những ca khúc mình yêu thích, người đàn ông 37 tuổi bắt đầu tự học tiếng Việt và lên kế hoạch đến Hà Nội, TP HCM vào cuối năm nay.

Không riêng Darren, TK Ndlovu, 33 tuổi, người Nam Phi cũng tìm thấy sự đồng điệu. Từng tham gia dàn hợp xướng, Ndlovu dành gần một tháng học phát âm và hát tiếng Việt để thể hiện những bài như "Vùng lá me bay", "Thiệp hồng sai tên". Cô không hát nhép mà tự cover trên nền nhịp Rumba hoặc Bolero - những tiết tấu có nét tương đồng với âm nhạc truyền thống châu Phi.

"Tôi phải tra cứu ý nghĩa từng câu chữ để thể hiện trọn vẹn cảm xúc", Ndlovu nói. Video cô hát nhạc Việt với biểu cảm day dứt thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên TikTok.

Darren và Ndlovu là hai trong số hàng trăm nghìn tài khoản quốc tế đang bị cuốn vào làn sóng "nhạc Việt remix". Trên các nền tảng số, những bản ballad hay bolero xưa cũ khi được khoác lớp áo biến tấu sôi động hoặc đẩy nhanh tốc độ (speed-up) đã thu hút hàng tỷ lượt xem. Điển hình, các đoạn cắt từ ca khúc "Cánh hoa héo tàn" hay "Đừng hỏi em ổn không" remix đạt hàng chục triệu lượt sử dụng làm nhạc nền trên TikTok và Douyin, vượt xa sức lan tỏa của bản gốc.

Nhạc Việt đang có xu hướng lan rộng toàn cầu. Riêng trong năm 2025 đã có hơn 20 ca khúc Việt remix đạt mốc triệu tương tác mỗi ngày từ người dùng quốc tế.

Lý giải sức hút này, anh Thế Phương VBK, Giám đốc công ty sản xuất âm nhạc VBK Music, cho biết dòng nhạc ballad vốn là đặc sản đại chúng tại Việt Nam. Trong kỷ nguyên mạng xã hội chuộng sự kết nối nhanh, một đoạn nhạc ngắn kết hợp vũ điệu dễ nhớ đã giúp những bản tình ca buồn thập niên trước sống lại và trở thành hit toàn cầu. Xu hướng này mang đến cơ hội để âm nhạc truyền thống tiếp cận tệp khán giả trẻ quốc tế.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cho rằng mạng xã hội đang trở thành "đại sứ du lịch" hiệu quả. Sự thành công của du lịch thời gian qua có đóng góp không nhỏ từ các bài nhạc có vũ điệu lan tỏa mạnh trên TikTok và những video review văn hóa, cảnh quan, ẩm thực chân thực. "Khi một giai điệu Việt hớp hồn người nghe, nó tạo ra một sự thôi thúc vô hình, khiến khách quốc tế muốn tới để tận mắt trải nghiệm vùng đất đã tạo ra những âm thanh đầy năng lượng đó", ông Đạt nói.

Cũng theo ông, việc âm nhạc kết hợp với hình ảnh check-in của du khách tại các địa danh nổi tiếng như Phố cổ Hà Nội hay Hội An đã tạo nên một hiệu ứng dây chuyền. Chính những giai điệu "gây nghiện" này đã tự mở đường, đưa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, trẻ trung và giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè năm châu.

TK Ndlovu (33 tuổi, người Nam Phi) tham quan một ngôi đền tại TP HCM, năm 2026.

Dưới góc nhìn của Kyo York, ca sĩ người Mỹ có 15 năm gắn bó với nhạc Việt, sức hút này đến từ sự giao thoa giữa mới và cũ. Anh nhận định, nhiều ca khúc Việt mang đậm chất u buồn (melancholic) đặc trưng, khi được làm mới lại tạo ra lớp áo quyến rũ: vừa đủ lạ để người nước ngoài tò mò, vừa đủ sâu sắc để họ ở lại.

"Sự tò mò ban đầu đến từ nhịp điệu sôi động, nhưng điều giữ chân người nghe quốc tế chính là linh hồn đằng sau ca từ. Tôi rất hạnh phúc khi thấy các bạn trẻ nước ngoài sẵn sàng học tiếng Việt để hát nhạc Việt. Đó là bước đầu tiên của sự thấu cảm văn hóa", Kyo York nói.

Nga Thanh