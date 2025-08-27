Người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng bị bắt

Nghi phạm bị bắt sau ít giờ tấn công bảo vệ, xông vào tiệm vàng PNJ ở trung tâm Đà Nẵng lấy đi nhiều trang sức.

Ngày 27/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ nghi phạm người nước ngoài gây ra vụ cướp tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cướp. Ảnh: Văn Hồ

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 26/8, người đàn ông cao lớn, mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đến tiệm vàng PNJ. Lúc này đường Núi Thành đông người qua lại.

Tên cướp đến sau lưng nam bảo vệ đang ngồi trước cửa hàng, dùng vật giống thanh sắt đánh liên tiếp vào đầu. Tiếp đó, anh ta xông vào trong, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày, gom nhiều trang sức bỏ vào ba lô.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân cố gắng chặn cửa tiệm vàng bằng thanh sắt, ngăn đường tẩu thoát của tên cướp. Tuy nhiên, anh ta đẩy bật khóa, ôm ba lô thoát ra ngoài, chạy bộ trên đường một đoạn trước khi lên xe máy phóng đi.

Nhiều mảnh vỡ tại hiện trường vụ cướp. Ảnh: Văn Hồ

Công an TP Đà Nẵng vào cuộc truy tìm, bắt giữ tên cướp vài giờ sau đó.

Ngọc Trường