Người nước ngoài bỏ đầu lợn trước loạt nhà thờ Hồi giáo ở Pháp

Pháp mở cuộc điều tra sau khi nhiều đầu lợn bị bỏ bên ngoài các nhà thờ Hồi giáo ở Paris và xác định nghi phạm là hai người nước ngoài.

Công tố viên Paris bắt đầu điều tra sau khi 9 chiếc đầu lợn được phát hiện bên ngoài một số nhà thờ Hồi giáo ở vùng thủ đô Paris ngày 9/9, làm dấy lên lo ngại về tình trạng gia tăng thù ghét đối với người Hồi giáo. Thịt lợn bị cấm trong đạo Hồi, do loài vật này bị coi là ô uế.

Văn phòng công tố Paris ngày 10/9 cho biết một nông dân ở vùng Normandy khai với các nhà điều tra rằng đã bán cho hai người đi trên chiếc xe "dường như mang biển số Serbia" một số đầu lợn. Họ cũng thu được hình ảnh hai người đàn ông lái chiếc xe này đến Paris và bỏ lại đầu lợn ở một số nhà thờ Hồi giáo.

Giới chức nhận định hành vi này nhằm "gây bất ổn" ở Pháp.

Giới chức địa phương gặp gỡ các tín đồ Hồi giáo sau khi đầu lợn được phát hiện tại lối vào nhà thờ Hồi giáo Islah ở Seine-Saint-Denis, ngoại ô Paris ngày 9/9. Ảnh: AFP

Theo văn phòng công tố, hai nghi phạm "có khả năng đã sử dụng thuê bao điện thoại đăng ký tại Croatia" và đi qua biên giới Pháp - Bỉ vào sáng 9/9 sau khi bỏ lại đầu lợn.

Cảnh sát trưởng Paris, Laurent Nunez, cho biết cảnh sát đang điều tra về hành vi kích động thù hận với tình tiết tăng nặng do phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo. Ông nhận định sự việc này có nhiều điểm tương đồng với các vụ liên quan "hành vi can thiệp từ nước ngoài" trước đây.

Hồi đầu tháng 6, ba người Serbia bị buộc tội phá hoại các địa điểm của người Do Thái ở Pháp. Pháp có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất trong số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và là quốc gia có cộng đồng người Do Thái lớn thứ ba trên thế giới, sau Israel và Mỹ.

Theo cơ quan của EU về các quyền cơ bản, một số quốc gia thành viên đã ghi nhận tình trạng gia tăng "thù ghét người Hồi giáo" và bài Do Thái kể từ khi chiến sự ở Dải Gaza bùng phát tháng 10/2023.

Huyền Lê (Theo AFP)