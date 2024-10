Người nước ngoài bị nhầm là cướp vì bất đồng ngôn ngữ

Nhật BảnDaniel khai ngửi thấy mùi xăng nên trèo vào cảnh báo gia chủ bằng tiếng Anh, song phiên âm ra tiếng Nhật lại có nghĩa là "Cướp đây".

Đây là lần đầu một phiên tòa ở Nhật Bản được quyết định bởi ngữ pháp và cách phát âm tiếng Anh, Sora News đưa tin.

Hôm 18/10, tòa án quận Tokyo đã tuyên án Daniel Mathew Otto (32 tuổi, người Australia) 2 năm tù vì đột nhập vào nhà người đàn ông Nhật Bản 70 tuổi ở Shinjuku và làm ông này bị thương, vào tháng 6/2023.

Theo lời khai của bị cáo, anh ta đang trên đường về nhà sau một đêm uống rượu thì ngửi thấy mùi xăng thoang thoảng. Thấy một thùng dầu hỏa trên ban công tầng hai của một ngôi nhà gần đó, cùng ánh sáng và âm thanh của một người đang xem TV trên cùng tầng, anh ta đã trèo lên đó "để cảnh báo bất kỳ ai ở bên trong".

Daniel nói tìm thấy một cái xẻng nhỏ trên ban công và nhặt nó lên để gõ vào cửa sổ hoặc nạy cửa sổ để thu hút sự chú ý của cư dân.

Người đàn ông ngoài 70 tuổi đã để ý thấy chàng trai ngoại quốc và đi ra ban công. Ông khẳng định anh ta đã nói gōtō da và kane wa doko da? bằng tiếng Nhật (tạm dịch: đây là một vụ cướp và tiền đâu?)

Một cuộc ẩu đả giữa hai người đã xảy ra. Ông lão bị thương còn Daniel đã bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.

Tòa án quận Tokyo tuyên án 2 năm tù với Daniel Mathew Otto vì tội Đột nhập trái phép, miễn tội Cướp tài sản. Ảnh: The Japan Times

Điểm mấu chốt gây tranh cãi tại tòa là, sau khi bị bắt, Daniel đã khẳng định không bao giờ có ý định cướp mà chỉ vì không sõi tiếng Nhật, và khi nói tiếng Anh, lại thành những câu đồng âm khác nghĩa có ý nghĩa tiêu cực.

Luật sư của Daniel nói thực tế cụm gōtō da (cướp đây) mà ông lão nghe thấy là câu Go to a door (đi đến một cánh cửa đi). Tức là, Daniel đang muốn thúc giục gia chủ tìm một cánh cửa thoát khỏi hỏa hoạn.

Còn câu Kin wa doko da? (tiền đâu) thực ra là Daniel đang nói tiếng Anh Can you walk? (ông có đi được không?).

Trong suốt phiên tòa, những câu này sẽ được phân tích để tìm ra sự thật. Bị cáo được yêu cầu nói Go to a door trong phòng xử án, song các thẩm phán cảm thấy nghe không giống lắm với câu goto da trong tiếng Nhật.

Hơn nữa, bên công tố đặt câu hỏi tại sao bị cáo lại nói Go to a door (đi đến một cánh cửa) thay vì nói Go to the door (đi ra cửa đi). Vì khi dùng tiếng Anh trong trường hợp này, phải dùng mạo từ "the" thay vì "a".

Bị cáo trả lời rằng anh ta không biết "cánh cửa" nhà đó ở đâu trong ngôi nhà này có bao nhiêu cánh cửa, nên anh ta đang nói về một cánh cửa bất kỳ nào để thoát ra khỏi đó.

Luật sư bào chữa cũng giải thích rằng, bị cáo chỉ mới đến Nhật Bản vào năm 2022 và không biết từ tiếng Nhật để chỉ cướp là goto. Tuy nhiên, bên công tố lại nghi ngờ điều đó, chỉ ra rằng bị cáo đã học tiếng Nhật và có đồng nghiệp là người Nhật.

Luật sư cũng cho rằng gần như không có động cơ cho tội ác này vì Daniel có việc làm, cuộc sống suôn sẻ đầy đủ, không có cớ gì đột nhiên quyết định cướp một ngôi nhà mà thậm chí không biết bên trong có thứ gì có giá trị không.

Trong phán quyết của mình, thẩm phán cho rằng lời khai của Daniel là không đáng tin cậy vì anh ta đã cố mở khóa cửa sổ bằng xẻng làm vườn. Tuy nhiên, xét các yếu tố giảm nhẹ, tòa chỉ buộc anh ta tội Đột nhập trái phép chứ không buộc tội Cướp tài sản. Mức án 2 năm tòa tuyên cũng nhẹ hơn nhiều công tố đề nghị trước đó - 6 năm tù.

Luật sư của Daniel cho hay sẽ kháng cáo, gọi phán quyết này là "rất vô lý".

Hải Thư (Theo Sora News, Sankei, The Japan Times)