Người nước ngoài bị kẻ say sát hại trên đường

Bình DươngNgười đàn ông Trung Quốc thấy Hồ Tiến Phong, 23 tuổi, lao vào ôtô của mình đang đậu ven đường liền la mắng, lấy cây đánh, bị anh ta đâm tử vong.

Ngày 4/9, Hồ Tiến Phong, quê Bạc Liêu, bị Công an Bình Dương tạm giữ hình sự về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối hôm qua Phong ngồi nhậu cùng bạn bè trước phòng trọ trên đường D19, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An. Đến 22h anh ta say rượu, xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn nên có ý định tử tự.

Phong chạy ra đường, lao vào chiếc ôtô đang đỗ gần đấy. Chủ xe 64 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, la mắng Phong, sau đó dùng gậy đánh. Phong bực tức chạy vào phòng trọ lấy dao ra tấn công khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phước Tuấn