Người nổi tiếng dạy học từ xa

Chương trình giáo dục từ xa do BBC tổ chức được phát sóng từ ngày 20/4. Bên cạnh 200 giáo viên người Anh, chương trình quy tụ nhiều ngôi sao, như: ca sĩ Liam Payne - thành viên nhóm nhạc One Direction, Jodie Whittaker - nữ diễn viên đóng vai chính trong bộ phim The Doctor, MC truyền hình Anita Rani.

Nữ diễn viên Jodie Whittaker, đóng vai chính trong bộ phim The Doctor dạy trực tuyến trên BBC. Ảnh: Yorkshire Post.

Tiền đạo Sergio Aguero của đội bóng Manchester City dạy học sinh đếm bằng tiếng Tây Ban Nha. Phát thanh viên, nhà tự nhiên học David Attenborough dạy môn Địa lý, chủ đề về đại dương, bản đồ thế giới.

"Chúng tôi tự hào có thể kết nối nhiều người, mang lại sự giúp đỡ lớn cho trẻ em, phụ huynh trên nước Anh trong giai đoạn khó khăn như hiện nay", Alice Webb, phụ trách Ban Giáo dục và Trẻ em tại BBC, nói và cho hay các bài giảng sẽ mang lại niềm vui cho trẻ em khi cuộc sống bị đảo lộn vì Covid-19.

Chương trình của BBC cung cấp 6 bài giảng mỗi ngày. Mỗi bài kéo dài 20 phút, dành cho học sinh ở các độ tuổi. Bài học dành cho học sinh GCSE (chương trình THPT) và A-level (chương trình THPT bậc cao) phát sóng vào tối cuối tuần.

Trước đó ngày 20/3, Chính phủ Anh ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Các kỳ thi GCSE, A-level đã bị hủy.

Đến ngày 24/4, Covid-19 đã lan ra hơn 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 2,7 triệu người nhiễm bệnh, hơn 190.000 người chết. Anh ghi nhận 138.078 người nhiễm, trong đó 18.738 người tử vong.

Tú Anh (Theo BBC)