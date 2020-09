Người nhiễm HIV đe doạ bác sĩ

Hải PhòngNguyễn Như Trọng, 48 tuổi, giấu dao bầu trong người, đe dọa bác sĩ khi đến Bệnh viện Việt - Tiệp khám bệnh, ngày 30/9.

Công an phường Cát Dài (Công an quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, Trọng bị bệnh đường ruột nhưng đến phòng khám viêm gan C. Tại đây, Trọng được bác sĩ trực phòng khám giải thích và mời tới khoa tiêu hóa. Không bằng lòng về việc này, Trọng đe doạ bác sĩ.

Con dao bầu được công an thu giữ trong người Nguyễn Như Trọng. Ảnh: CTV

Trước sự việc trên, đội an ninh của Bệnh viện đã mời Trọng ra khỏi khu vực khám. Quá trình làm việc, lực lượng an ninh phát hiện Trọng mang theo dao bầu đã thông báo và phối hợp với Công an phường Cát Dài khống chế, thu giữ.

Trọng nghiện ma túy, có tiền sử mắc bệnh thần kinh, nhiễm HIV và đang điều trị bằng thuốc (Methadone, ARV) tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS chi nhánh tại quận Lê Chân.

Giang Chinh