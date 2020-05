Người Nhện sẽ dùng xe Hyundai thay cho Audi

MỹQuan hệ hợp tác mới giữa thương hiệu xe Hàn và hãng phim Sony có thể mang tới cảnh Spider-Man lái một chiếc Elantra.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng làm việc ở nhiều dự án trong những năm tới. Có nghĩa đội xe thuộc thương hiệu Audi của Người Nhện sẽ biến mất.

Hyundai và Audi sẽ cùng tham gia hợp tác quảng bá với đa dạng sản phẩm. Các bộ phim mới của Sony sẽ có sự xuất hiện của những công nghệ và mẫu xe mới nhất của Hyundai. Cụ thể, một số mẫu xe mới của hãng ôtô Hàn Quốc sẽ "đóng" trong năm bộ phim sắp tới của Sony.

Mẫu Sonata 2020 có thể là một trong những xe Hyunđai xuất hiện trong phim của Sony sắp tới. Ảnh: Hyundai

Những bộ phim này gồm phần tiếp theo của phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse cũng như phần phim điện ảnh tiếp theo của Spider-Man: Far From Home. Các phần tiếp theo có lịch công chiếu lần lượt 10/2022 và 11/2021. Ngoài ra còn có bộ phim Uncharted (7/2021).

Hyundai cho biết, thỏa thuận mới mang đến nhiều cơ hội cho cả hai bên. Thương hiệu ôtô và hãng phim cũng sẽ "hợp tác trong cấu trúc hạ tầng" và các khái niệm cho những tác phẩm của Sony, trong khi đồng hành để "cùng tạo ra những trải nghiệm mới".

Hiện cả Hyundai và Sony vẫn giữ kín thông tin chi tiết của bản thỏa thuận. Một số dự đoán có nhắc tới mẫu Hyundai Sonata mới, với công nghệ đỗ xe thông minh, cho phép tài xế đứng bên ngoài và điều khiển xe ra hoặc vào chỗ đỗ.

Nhân vật Peter Parker, tức Spider-Man, xuất hiện cùng Audi e-tron GT trong tập "Spider-Man: Far From Home". Ảnh: Sony

Trong tập phim điện ảnh mới nhất của series về Người Nhện, nhân vật chính (do nam diễn viên Tom Holland đảm nhiệm) lái một chiếc Audi e-tron GT concept. Phim còn có sự xuất hiện của Audi A7 và Q8.

Mỹ Anh (Theo Motor1)