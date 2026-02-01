'Người nhện' đu dây trên cao ốc kiếm 800.000 đồng mỗi ngày dịp Tết

Trên tầng thượng chung cư, nhóm thợ kéo các sợi dây thừng vào các trụ để đu xuống tầng dưới làm việc. Khi đến một tòa nhà, họ sẽ kiểm tra kỹ độ chắc chắn các trụ cột ở sân thượng rồi mới nhận thầu.

Quy trình gồm có hai dây trợ lực và một dây cứu sinh, dây có thể chịu tải trọng khoảng 2.000 kg. "Buộc dây cứu sinh là quan trong nhất để khi có sự cố vẫn an toàn", anh Trần Trường Sinh, 28 tuổi nói.