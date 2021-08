'Người Nhện 3' tung trailer đầu tiên

Bom tấn "Spider-Man: No Way Home" tung trailer đầu tiên, hé lộ cuộc sống của Peter Parker sau khi lộ danh tính là Người Nhện.

Trong trailer dài gần ba phút phát hành hôm 23/8, Marvel tiết lộ một phần nội dung phần ba loạt phim Spider-Man có Tom Holland đóng chính. Tiếp nối câu chuyện phần trước, Peter Parker và cô bạn học MJ (Zendaya đóng) đã thành đôi. Tuy nhiên, hai người không thể tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên nhau khi cả thế giới nay đã biết Parker chính là Người Nhện.

Trailer Spider-Man: No Way Home Trailer phim. Video: Marvel

Cuộc sống của Peter Parker đảo lộn sau đó. Anh liên tiếp bị truyền thông thêu dệt những câu chuyện "trên trời dưới biển". Thậm chí, cảnh sát bắt Parker và điều tra việc giết ác nhân Mysterio. Dì May, cậu bạn học Ned Leeds cũng bị thẩm vấn khiến Parker càng thêm buồn vì làm ảnh hưởng tới người thân thiết.

Không còn Iron Man hỗ trợ, Parker tìm đến một "ông chú" khác là Doctor Strange để giải quyết mọi chuyện. Cậu muốn ông dùng phép thuật để thay đổi thực tại, khiến mọi người quên chuyện mình là Spider-Man. Doctor Strange phá lệ để giúp cậu dù biết đây là loại phép thuật nguy hiểm. Giữa quá trình thực hiện, ông vô tình khiến các dòng thời gian va vào nhau và khai mở đa vũ trụ.

Peter Parker phải đối mặt với các kẻ thù đến từ những dòng thời gian khác. Trailer hé lộ sự trở lại của Green Globin và Doctor Octopus (Alfred Molina), các ác nhân trong loạt phim Người Nhện do Tobey Maguire đóng chính. Trước đó, hãng Marvel từng cho biết Electro (Jamie Foxx) - xuất hiện ở The Amazing Spider-Man 2 do Andrew Garfield đóng chính - cũng sẽ góp mặt trong phim.

Alfred Molina tái xuất trong vai ác nhân Doctor Octopus. Ảnh: Marvel

Năm 2015, Disney và Sony kết hợp làm phim về nhân vật Spider-Man, tạo ra một "Người Nhện mới" do Tom Holland đóng, thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (của Disney). Disney nhận 5% tiền bán vé và toàn bộ doanh thu từ hàng hóa đi kèm phim. Sony được phép mời một số nhân vật của Marvel như Iron Man (Robert Downey, Jr) xuất hiện trong phim của họ.

Tháng 9/2019, hai hãng đạt thỏa thuận hợp tác về bản quyền nhân vật Spider-Man, cho phép Disney tham gia sản xuất phim về nhân vật này. Đồng thời, Người Nhện của Tom Holland tiếp tục được ở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Đạt Phan