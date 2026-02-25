Người Nhật tranh cãi sau vụ lễ hội khỏa thân khiến ba người hôn mê

Tai nạn tại lễ hội khỏa thân khiến 6 người nhập viện, trong đó ba người vẫn hôn mê, làm dấy lên tranh cãi về tương lai sự kiện và đảm bảo an toàn.

Giới chức Nhật Bản cuối tuần qua ghi nhận 6 người nhập viện tại lễ hội khỏa thân (Hadaka Matsuri) được tổ chức tại chùa Saidaiji, thành phố Okayama, miền tây nước này. Sự việc gây tranh cãi khi gần như năm nào cũng có người bị thương tại lễ hội có lịch sử 500 năm tuổi, nơi hàng nghìn nam giới gần như khỏa thân, chỉ đóng khố, chen lấn tranh nhau bùa thiêng.

Tai nạn xảy ra ngay sau 22h tối ngày 21/2, khi nhà chùa tắt đèn trong chính điện, ném hai thanh bùa gỗ shingi vào bóng tối. Khi đèn sáng trở lại, đám đông tràn lên tìm bùa để có thể trở thành "người may mắn suốt năm". Không ai biết chính xác vị trí của hai thanh bùa, chỉ có thể lần tìm bằng mùi hương gỗ thơm.

Ước tính khoảng 10.000 nam giới đóng khố có mặt tại chính điện để tranh giành bùa gỗ trong buổi tối này. 6 người được kéo khỏi đám đông khi ngã gục trong lúc tranh giành.

Một nhân chứng mô tả cảnh tượng "người ngã xuống như một trận lở tuyết". Lực lượng cấp cứu đã phải dùng máy khử rung tim và thực hiện ép tim trước khi đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Ba người đã được xuất viện, ba người còn lại vẫn hôn mê.

Người dự hội đóng khố, chuẩn bị tranh bùa tại chùa Saidaiji, Okayama, ngày 21/2. Ảnh: Reuters

Ban tổ chức thừa nhận có ba người hôn mê là điều chưa từng xảy ra và có thể đe dọa tương lai của sự kiện, vốn là một trong ba lễ hội khỏa thân lớn và nổi tiếng của Nhật Bản vào dịp đầu năm. Họ tuyên bố sẽ rà soát, cân nhắc sửa đổi các quy định an toàn, thêm rằng ưu tiên hàng đầu là điều tra nguyên nhân tai nạn.

Một thành viên giấu tên của ban tổ chức nói lễ hội có thể bị buộc phải hủy trong những năm tới. Ban tổ chức từ chối bình luận thêm, song cho biết đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn vì một số người tham gia uống rượu để chống lạnh.

Trả lời SCMP, một học giả cho biết người Nhật vốn cực kỳ ngại rủi ro, nên vụ tai nạn có thể buộc ban tổ chức phải giới hạn số người tham gia hoặc tăng cường các biện pháp an toàn.

Trên mạng xã hội, người Nhật Bản chia rẽ giữa quan điểm bảo tồn truyền thống và siết chặt an toàn.

"Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của ban tổ chức khi tiếp tục duy trì lễ hội dù từng có người chết", một người bình luận trên Fuji News. Năm 2007, lễ hội ghi nhận một người tử vong, buộc giới chức thêm các quy định an toàn bổ sung, trong đó có cấm đeo trang sức.

"Dù là lễ hội địa phương hay nghi lễ tôn giáo, đây là dịp quan trọng để người trẻ tràn đầy năng lượng xả stress. Tôi không muốn thấy chúng mai một, tôi nghĩ cần rà soát cách tổ chức", một người khác tỏ quan điểm.

Đám đông tranh giành bùa thiêng tại lễ hội khỏa thân ở chùa Saidaiji, Okayama, tháng 2/2024. Ảnh: Reuters

"Lễ hội là 'mốc hẹn' quen thuộc của địa phương. Người ta tham gia lễ hội vì biết nó nguy hiểm. Đó là một cuộc chiến khốc liệt, nhưng cũng là sự kiện quan trọng giúp khu vực thêm sôi động. Tôi lo chuyện này sẽ ảnh hưởng tới các kỳ lễ hội sau", một cư dân Okayama nhận xét.

Lễ hội khỏa thân ở chùa Saidaiji, Okayama, có tên chính thức là Saidaiji Eyo, hình thành từ năm 1510. Nam giới mua khố và tất tại chùa đều có thể dự hội, điều kiện duy nhất là giữ cho tâm trí, cơ thể thanh tịnh, phù hợp với ý nghĩa tôn giáo của nghi lễ.

Saidaiji Eyo là một trong ba lễ hội khỏa thân lớn nhất Nhật Bản, bên cạnh lễ hội ở chùa Kokusekiji, tỉnh Iwate, và đền Kuronuma, tỉnh Fukushima, đã tồn tại hơn 1.000 năm.

Lễ hội khỏa thân chính thức cuối cùng ở chùa Kokusekiji, tỉnh Iwate, được tổ chức năm 2024. Ban tổ chức quyết định ngừng duy trì do cộng đồng tín đồ của chùa chỉ còn 9 hộ gia đình, không đủ nhân lực tổ chức, khiến nhiều người tiếc nuối. Ở Nhật Bản, các tăng ni được phép kết hôn và sinh con. Nhiều chùa Phật giáo Nhật hiện do các gia đình trụ trì kế thừa qua nhiều thế hệ.

Đức Trung (Theo SCMP, Mainichi, Sanyo News)